Mehr Personal: Apple baut Abteilung für Heimroboterentwicklung aus

Apple baut mehr Personal in seiner Forschungs- und Entwicklungsabteilung auf. Im Fokus stehen robotische Geräte, die vielleicht Teil einer umfassenderen Strategie für den Smart Home-Bereich sein könnten.

Apple baut sein Team für Robotikforschung und -entwicklung weiter aus, um neue Heimrobotik-Geräte zu entwickeln. Laut Bloomberg-Experte Mark Gurman befindet sich das Unternehmen derzeit in einer frühen Entwicklungsphase für einen Tischroboter und hat langfristig sogar humanoide Modelle im Blick.

Glückloser Apple Car-Entwicklungschef leitet neue Anstrengungen

Die Arbeiten werden von zwei Abteilungen geleitet: der Home Labs Hardware-Engineering-Gruppe und dem KI-Sonderprojekte-Team unter der Leitung von Kevin Lynch. Beide Teams stammen aus Apples inzwischen eingestelltem Projekt für autonomes Fahren, das im Februar 2023 aufgelöst wurde.

In den vergangenen Wochen hat Apple zahlreiche Stellenanzeigen für Robotikspezialisten veröffentlicht. Neue Mitarbeiter sollen mit einem kleinen Team erfahrener Ingenieure und Wissenschaftler zusammenarbeiten, um innovative Erlebnisse für Apple-Produkte zu entwickeln.

Bereits im letzten Monat präsentierte ein Team von Apple-Forschern eine Studie und ein Video zu einem lampenähnlichen Roboter mit lebensechten Bewegungen. Das Design erinnert an das Pixar-Maskottchen Luxo Jr. und zeigt verschiedene Interaktionen mit Menschen. Der Roboter beantwortet Wetteranfragen, passt Beleuchtung für iPhone-Fotos an, erinnert an das Trinken von Wasser und tanzt zur Musik als sozialer Begleiter.

Während diese Forschung einen Einblick in Apples Robotik-Experimente gibt, berichtet Gurman, dass das Unternehmen bereits an einem Tischroboter mit einem „iPad-ähnlichen Display“ arbeitet, das an einem beweglichen Arm befestigt ist. Das Gerät könnte bis 2027 auf den Markt kommen und soll hauptsächlich mit Siri und Apple Intelligence gesteuert werden. Eine Funktion könnte beispielsweise sein, den Bildschirm während eines FaceTime-Anrufs automatisch auf das Gesicht des Nutzers auszurichten.

Gurman erwartet, dass Apples Tischroboter eher einem HomePod mit Display und beweglichem Arm ähneln könnte. Das Gerät könnte eine High-End-Version des Smart-Home-Hubs sein, den Apple noch in diesem Jahr vorstellen will.

