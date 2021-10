Home Betriebssystem Update für alle: iOS 15.0.2 behebt CarPlay,- iMessage- und AirTag-Bug

Apple hat gerade eben damit begonnen, iOS 15.0.2 für alle Nutzer zu veröffentlichen. Dieses Update beinhaltet gleich eine ganze Reihe an Fehlerbehebungen für teils durchaus lästige bis höchst ärgerliche Bugs, die in iOS 15 noch enthalten waren.

Apple verteilt heute Abend ein weiteres kleines Update für iOS 15. iOS 15.0.2 kann alsbald von allen Nutzern geladen und installiert werden. Wenn das Update aktuell noch nicht bei euch angezeigt wird, geduldet euch einen Moment, da diese Updates wie üblich in Wellen verteilt werden.

Verschiedene wichtige Fehlerbehebungen

iOS 15.0.2 behebt gleich eine ganze Reihe an Bugs, die noch in iOS 15 schlummern. Dazu zählt der Fehler, der dazu führen konnte, dass Fotos aus iMessage trotz Sicherung in den eigenen Foto-Alben verschwinden konnten, sobald ein iCloud-Backup durchläuft. Ein anderer Bug sorgte dafür, dass die MagSafe-Hülle sich nicht mehr mit dem Wo ist-Netzwerk verband.

Behoben wird auch der Fehler, der dazu führte, dass AirTags nicht in der Wo ist-App angezeigt wurden. Schließlich wird auch der Bug gefixt, der dazu führte, dass sich ein iPhone nicht mehr über den Finder am Mac aktualisieren oder wiederherstellen ließ.

Und schließlich sollten CarPlay-Nutzer nun wieder alle üblichen Audiofunktionen nutzen können.

Zum Teil werden diese Bugs auch in iOS 15.1 und iPadOS 15.1 angegangen, aber es ist positiv zu notieren, dass Apple die Nutzer nicht bis zu dessen Veröffentlichung mit diesen Fehlern nerven möchte.

