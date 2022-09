Home Smart Home Update der IKEA Home Smart-App kündigt eine neue App an

IKEA hat sich im Laufe der Zeit ein beeindruckend großes Portfolio an Smart-Home-Produkten aufgebaut und zählt damit mittlerweile zu den größten Anbietern. Die dafür notwendige App IKEA Home Smart scheint jedoch in Bälde ausgedient zu haben, zumindest lässt das neueste Update darauf schließen.

Die aktuelle App zur Steuerung des Smart-Home-Systems von IKEA hat ein bewegtes Leben hinter sich. Allein das UI sowie das App-Icon wurden diverse Male geändert. Ein neues App-Icon liefert auch das aktuelle Update aus, das ist jedoch nicht das Interessante. Es ist vielmehr ein beiläufiger Satz aus den release-Notes, der aufhorchen lässt:

Wir aktualisieren die App ständig, um deine Benutzererfahrung zu verbessern. In dieser Version erwarten dich die folgenden Neuerungen:

Die App erhält in Zukunft ein neues Symbol und den neuen Namen „IKEA Home smart 1“.

Was so lapidar klingt, hat große Auswirkungen. Zunächst einmal wird deutlich, dass es in Zukunft eine neue App geben wird. Und es scheint deutlich zu werden, dass die aktuelle App mit der aktuellen Bridge wohl nur noch Bestandspflege, ergo Sicherheitsupdates bekommen wird – wenn überhaupt.

Neue App kommt wohl mit neuem Hub DIRIGERA

Schaut man sich die Hardware-Pläne an, ergibt das Sinn. Denn im Herbst 2022 wird IKEA einen neuen Hub namens DIRIGERA auf den Markt bringen, Apfelpage berichtete. Dieser wird von Anfang an den neuen Standard matter unterstützen, allerdings auch teurer werden. In Kombination mit dem jüngsten Update der aktuellen App lässt sich daraus schließen, dass zukünftige Funktionen wohl nur mit der neuen App und dem neuen Hub zu bekommen sind. Denken wir an die Ankündigung zurück, klang das von IKEA noch etwas anders.

