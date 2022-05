Home Smart Home IKEA stellt neuen Smart-Home-Hub DIRIGERA mit matter vor

IKEA stellt neuen Smart-Home-Hub DIRIGERA mit matter vor

Kaum zu glauben, aber wahr: IKEA bietet sein Smart-Home-System bereits seit 2014 an und hat in der Zwischenzeit ein beeindruckendes Portfolio aufgebaut. In all den Jahren war die TRÅDFRI-Bridge die zentrale Komponente, die nun ausgedient hat. Das hatte sich bereits angedeutet, doch nun ist es offiziell – IKEA wird einen neuen Smart-Home-Hub auf den Markt bringen.

IKEA DIRIGERA

Der neue Hub für das smarte Zuhause hört auf den Namen DIRIGERA und bringt einige Veränderungen mit, wie IKEA via Pressemitteilung ankündigte. Die wichtigste Neuerung ist mit absoluter Sicherheit die Unterstützung von Matter, dem neuen herstellerübergreifenden Kommunikationsstandard für Smart Home.

Die zweite bedeutende Veränderung soll das zukünftige Einbinden neuer Komponenten sein – dies soll nun deutlich einfacher und schneller vonstattengehen:

„Mit DIRIGERA und der neuen App lag einer unserer Schwerpunkte auf der Stärkung und Vereinfachung des Onboarding-Prozesses bei der Verbindung neuer intelligenter Produkte mit dem Smart Home. Wir haben auch Personalisierungsoptionen hinzugefügt, wie z.B. die Erstellung verschiedener Szenen mit voreingestellten Funktionen der intelligenten Produkte für all Ihre verschiedenen Aktivitäten und Momente zu Hause“

Vor allem Matter ist wichtig: Einerseits wird das System deutlich schneller werden, Befehle werden flotter umgesetzt und andererseits ermöglicht es die langersehnte Interoperabilität.

Neue App als Voraussetzung

Der neue Hub setzt allerdings die Benutzung der dann ebenfalls komplett überarbeiteten App voraus. Der Hub selbst ist allerdings abwärtskompatibel und IKEA verspricht, die bisherige TRÅDFRI-Bridge weiterhin zu pflegen. Auf lange Sicht dürfte aber kein Weg am neuen HUB DIRIGERA vorbeiführen.

Ab Oktober 2022 erhältlich

Die beiden wichtigsten Informationen beantwortet IKEA zum gegenwärtigen Zeitpunkt gar nicht oder nur unzureichend. Das wäre einmal der Marktstart, den gibt das schwedische Möbelhaus mit Oktober 2022 an. Zum Preis hingegen hält man sich aktuell bedeckt, dabei wäre das die viel spannendere Frage gewesen. Hier ist nur eins klar, den günstigen Preis von knapp 30€ zur Einführung der TRÅDFRI-Bridge wird das neue Modell nicht halten können.

