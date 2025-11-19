Bandbreite 2.1.1 ist erschienen: das ist neu

Das schnelle Wechseln der Armbänder ist in unseren Augen einer der Vorteile und mitverantwortlich für den Erfolg der Smartwatch aus Cupertino. Bei dem einen oder anderen Leser (und Mitglied des Redaktionsteams) hat sich im Laufe der Jahre eine beeindruckend große Sammlung ergeben, und die möchte verwaltet werden. Genau hier kommt die App „Bandbreite“ ins Spiel.

Bandbreite 2.1.1 ist verfügbar

Während Corona entwickelt, mauserte sich diese App schnell als die Option, um seine originalen Armbänder der Apple Watch zu organisieren und katalogisieren. Seitdem gab es mit Version 2 ein großes Redesign, an dem nun weiter gefeilt wird – so auch mit diesem Updater auf Version 2.1.1.

Schnellere Ladezeiten beim Start der App dank einiger intelligenter Algorithmusverbesserungen.

Das Sortieren von Bändern nach Datum funktioniert nun wie erwartet.

Einige Logbuchsymbole wurden aufgrund Ihres Feedbacks überarbeitet. Vielen Dank für Ihre Rückmeldungen!

Diese Version enthält auch kleinere Verbesserungen der Benutzeroberfläche und kleine Fehlerbehebungen für iOS 26. Unter anderem werden Ihre Band-Tabletts nun immer alphabetisch sortiert.

Der Entwickler hat die Zügel aber auch angezogen, so braucht es nun mindestens iOS 18 bzw. iPadOS 18 als Voraussetzung. Auch für den Mac ist die Applikation verfügbar, hier gibt es ebenfalls das Update auf Version 2.1.1.

Wechsel auf ein Freemiummodell

Zudem wechselte man auf ein Freemiummodell, welches einmalig 7,99 Euro kosten wird und so die nachhaltige Weiterentwicklung der App sichern:

Bestandskunden können die App weiterhin kostenfrei nutzen, müssen die App aber kaufen, wenn weitere Armbänder hinzugefügt werden sollen.

Neukunden können maximal fünf Armbänder kostenfrei hinzufügen, ab dem sechsten Armband muss die App ebenfalls gekauft werden.

Der Preis ist absolut angemessen, zumal der Ableger für die Apple Watch zurückkehren soll. Dieser ist leider noch nicht verfügbar.

