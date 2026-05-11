Apple lädt 50 „Distingushed Winner“ der Swift Student Challenge 2026 nach Cupertino ein: Alle Apps arbeiten mit KI

In wenigen Wochen wird die WWDC26 stattfinden, die mit Abstand wichtigste Veranstaltung für Apple. Auf diesem Event zeigt Apple erstmals die kommenden Betriebssysteme. Für Entwickler ist das Event ebenfalls wichtig: Bekommen sie nicht nur Zugriff auf zukünftige APIs, sie können sich auch mit Apples Entwicklern austauschen. Gleichzeitig ist dies aber auch immer ein kleiner Blick zurück, denn Apple zeichnet Entwickler aus, die im vergangenen Jahr mit außergewöhnlichen Apps auf sich aufmerksam machen. Seit geraumer Zeit widmet sich Apple auch gezielt den jüngeren Programmierern mit der Swift Student Challenge. Ingesamt sind über 350 Entwickler ausgezeichnet worden, 50 davon haben so herausstechende Arbeiten abgeliefert, dass diese von Apple nach Cupertino zur WWDC26 eingeladen wurden. Besonders erfreulich: Auch ein deutscher Entwickler ist darunter.

50 Entwickler bekommen eine Reise nach Cupertino

Die Swift Student Challenge zeichnet Apps von Entwicklern aus, die dabei konsequent auf Swift Playground setzen und besonders aus der Masse herausstechen. In diesem Jahr hat Apple sich dabei Apps herausgesucht, die dank KI eine neue Art von Barrierefreiheit ermöglichen. Anbei einmal vier Applikationen, die Apple besonders hervorhob.

Pitch Coach

Anton Baranov, 22-jähriger Informatikstudent an der Technischen Hochschule Mittelhessen, hat mit „Pitch Coach“ eine App entwickelt, die Nutzer bei Präsentationen in Echtzeit unterstützt. Die Idee entstand durch eine Beobachtung seiner Mutter, die als Professorin feststellte, dass viele Studierende trotz guter Inhalte Schwierigkeiten bei Vorträgen haben. Die App analysiert unter anderem Sprache und Körperhaltung und nutzt AirPods für direktes Feedback während einer Präsentation. Laut Baranov soll „Pitch Coach“ Anwendern helfen, Unsicherheiten unmittelbar zu erkennen und ihre Wirkung gezielt zu verbessern.

LeViola

Der 21-jährige Informatikstudent Yoonjae Joung hat mit „LeViola“ einen App Playground entwickelt, der das Erlernen der Bratsche digital zugänglicher machen soll. Die Idee entstand während eines Austauschprogramms an der New York University, als Joung ohne sein Instrument auskommen musste. Die App nutzt Kamerafunktionen und maschinelles Lernen, um unter anderem die Bogenhaltung sowie Fingerpositionen in Echtzeit zu analysieren. Für die Entwicklung setzte Joung auf Swift, Create ML und Core ML sowie KI-Tools wie Claude, Codex und Gemini. Ziel von „LeViola“ ist ein möglichst realistisches und niedrigschwelliges Musikerlebnis direkt auf dem iPhone oder iPad.

Asuo

Karen-Happuch Peprah Henneh hat mit „Asuo“ eine App entwickelt, der Menschen in Hochwassergebieten sichere Evakuierungsrouten in Echtzeit anzeigen soll. Die App basiert auf historischen Hochwasserdaten und nutzt einen Wegfindungsalgorithmus zur Berechnung sicherer Strecken. Inspiriert wurde Henneh durch die schweren Überschwemmungen in Accra im Jahr 2015. Besonderen Fokus legte die Masterstudentin für Interaktionsdesign auf Barrierefreiheit: „Asuo“ unterstützt VoiceOver, bietet Sprachhinweise und ein integriertes Warnsystem auf Basis von AVSpeechSynthesizer, damit auch Menschen mit Einschränkungen die App in Krisensituationen nutzen können. Interessant, für die grafischen Details nutzte Henneh zudem Claude.

Steady Hands

Die 20-jährige Informatikstudentin Gayatri Goundadkar hat „Steady Hands“ entwickelt, die Menschen mit Tremor beim Zeichnen und Malen unterstützen soll. Inspiriert wurde sie durch ihre Großmutter, die aufgrund zitternder Hände ihre Leidenschaft für die traditionelle Warli-Malerei aufgeben musste. Die App nutzt den Apple Pencil, PencilKit und das Framework Accelerate, um ungewollte Bewegungen zu erkennen und in Echtzeit zu stabilisieren. Zusätzlich analysiert ein eigens entwickeltes Tool Bewegungsdaten von iPad und Apple Pencil, um Frequenz und Intensität des Tremors zu bestimmen. Besonderen Wert legte Goundadkar auf eine einfache und ruhige Benutzeroberfläche, die sich gezielt an ältere Nutzer richtet. Die fertigen Zeichnungen werden anschließend in einem virtuellen 3D-Museum dargestellt.

Spezielles Programm für die Gewinner

Die Gewinner werden zur WWDC26 nach Cupertino eingeladen und bekommen ein spezielles dreitägiges Rahmenprogramm angeboten. Natürlich zählt auch die Eröffnungskeynote der WWDC26 sowie Sessions mit Entwicklern von Apple. Die Aps werden zudem im iOS App Store besodners hervorgehoben.