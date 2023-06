Home Apps Unter Windows: iTunes-Nutzer sollten jetzt das jüngste Update installieren

Wer Windows zusammen mit Apple-Geräten nutzt, sollte sicherstellen, dass die neueste iTunes-Version installiert ist. Sie behebt eine Sicherheitslücke, die zu unerlaubten Zugriffen auf den eigenen Rechner genutzt werden kann. Nähere Details hierzu sind nun bekannt geworden.

Unter Windows ist noch immer iTunes das Werkzeug, mit dem Apple-Geräte synchronisiert und Dienste genutzt werden, auch wenn dedizierte Musik- und TV-Apps in Vorbereitung sind. Und eben hier sollten Nutzer sicherstellen, die aktuelle iTunes-Version 12.12.9 installiert zu haben.

Diese wurde vor gut einer Woche veröffentlicht und behebt eine Sicherheitslücke, die es erlaubt, unerlaubt Zugriff auf Dateien und Ordner zu nehmen.

Der IT-Sicherheitsdienstleister Synopsys, der die Schwachstelle entdeckte, teilte nun weitere Details zu der Art des Angriffs mit.

Unerlaubte Rechteausweitung durch Schwachstelle

iTunes nutzte einen Ordner mit schwacher Zugriffskontrolle, hierüber konnte ein Angreifer neue Ordner in anderen Teilen des Systems erstellen. Es wurde so ein Ordner unter C:\ProgramData\Apple Computer\iTunes mit Namen SC Info. Dieser Ordner wird mit Systemzugriffsrechten erstellt, er kann dann im weiteren Verlauf einer missbräuchlichen Nutzung an diesem Ort gelöscht und im Windows-Systemordner neu erstellt werden.

Es ergibt sich vollständiger Zugriff auf die Windows-Systemdateien, wenn diese Lücke ausgenutzt wird, die in allen früheren iTunes-Versionen enthalten ist, hier finden sich zusätzliche Details zu dem Problem.

Wann Apple iTunes für Windows endgültig in Rente schicken wird, ist nicht ganz klar, es könnte dieses Jahr so weit sein oder auch noch länger dauern.

