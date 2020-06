Unter iOS 14: Podcasts-App von Apple soll Apple Music-Features und Bonus-Inhalte bekommen

Die Podcasts-App unter iOS soll Features von Apple Music erhalten. So werden Nutzer in Zukunft Vorschläge für neue Podcasts aufgrund ihrer Hörgewohnheiten erhalten, heißt es wenige Tage vor der Präsentation von iOS 14. Auch für Podcast-Macher soll es neue Möglichkeiten der Höhrerbindung geben.

Apple soll auch größere Neuerungen für die Podcasts-App unter iOS 14 bringen. Bei 9to5Mac hat man nun einige Details über die geplanten Neuerungen geteilt. Von dort stammen auch ein Großteil der Details zur kommenden iOS-Version, die man aus einer frühen Version des Codes von iOS 14 herausgelesen hat. – alle Leaks stehen wie üblich unter Vorbehalt, da Apple sich kurzfristig noch immer dazu entschließen könnte, Features wegzulassen oder zumindest erst später zu bringen.

Die Podcasts-App soll in Zukunft Funktionen von Apple Music übernehmen. So werden Nutzer in einem „Für dich“-Bereich Empfehlungen für neue Podcasts erhalten, die auf ihren jeweiligen Hörgewohnheiten basieren. Unter Apple Music funktioniert dieses Vorschlagssystem bei regelmäßiger Nutzung inzwischen deutlich recht zuverlässig.

Bonus-Inhalte für Podcast-Hörer

Weiter möchte Apple den Machern von Podcasts die Möglichkeit geben, Podcasts mit zusätzlichem Bonusmaterial aufzuwerten. Diese Inhalte werden getrennt von den regulären Episoden präsentiert werden.

Die Podcasts-App von Apple ist unter iOS noch immer der populärste Podcast-Player und seit kurzem in einer Reihe weiterer Länder in Asien, Afrika und Ozeanien verfügbar. Es überrascht nicht, dass Apple bestrebt ist, sie durch neue Funktionen attraktiv zu halten. Zudem arbeitet Apple dem Vernehmen nach auch an eigenen Original-Podcasts, Apfelpage.de berichtete. Mit diesen Inhalten möchte das Unternehmen möglicherweise einigen Apple TV+-Serien zu zusätzlicher Popularität verhelfen.

