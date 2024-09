Home Sonstiges Unruhe bei Sonos: Ehemalige Mitarbeiter warnten vor App-Chaos

Die Geschichte rund um die gescheiterte Sonos-App geht in die nächste Runde. Nach erheblichen Problemen durch ein Update, dass laut Sonos-CEO nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, ist nun herausgekommen, dass es vor Veröffentlichung durchaus kritische Stimmen gab.

Im September 2024 sorgt eine Reihe von Beschwerden ehemaliger Mitarbeiter bei Sonos für Aufsehen. Sie warnen vor ernsthaften Problemen mit der Sonos-App, die in den kommenden Monaten zu einem „Chaos“ führen könnten. Laut den Whistleblowern soll die App, die die zentrale Steuerung der beliebten Smart-Speaker ermöglicht, in ihrer derzeitigen Entwicklung erhebliche Mängel aufweisen, berichtet Bloomberg.

Sonos opfere Kundenzufriedenheit für Umsatz

Diese Probleme resultieren angeblich aus internen Umstrukturierungen, die Sonos vorgenommen hat. Die ehemalige Belegschaft gibt an, dass seit dem Wechsel in der Führungsriege vermehrt auf kurzfristige finanzielle Erfolge gesetzt werde, während die technische Stabilität und Nutzererfahrung der App vernachlässigt würden. Besonders die Kompatibilität mit älteren Geräten soll betroffen sein, was zu frustrierten Nutzern und potenziellen Ausfällen führen kann.

