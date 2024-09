Home Sonstiges Marks iPhone-Moment? Meta präsentiert unauffällige AR-Brille

Marks iPhone-Moment? Meta präsentiert unauffällige AR-Brille

Die Zukunft von AR-Brillen ist da. Zumindest, wenn es nach Mark Zuckerberg und Meta geht. Gestern präsentierte die Facebook-Mutter auf ihrer Connect-Keynote einen Prototypen einer unauffälligen AR-Brille. Die Steuerung gelingt über Eye- und Handtracking, Sprachbefehle sowie ein Armband.

Die AR-Brille, welche Meta unter dem Projektnamen „Orion“ als Prototyp zeigt, unterschiedet sich nur minimal von einer gewöhnlichen Brille mit dickem Rahmen. In den Bügeln sind Akkus und Lautsprecher verbaut, der die Gläser umfassende Rahmen ist gespickt mit Sensoren wie zum Beispiel Eyetracking. Meta spricht von der „fortschrittlichsten AR-Brille, die wir je gemacht haben“. In diesem Video hat sich The Verge die Brille gemeinsam mit dem Meta-CEO angesehen.

Meta Quest 3S ebenfalls vorgestellt

Kaufen kann man „Project Orion“ noch nicht. Vielmehr soll die Brille zeigen, wie AR-Brillen nach den Vorstellungen Zuckerbergs funktionieren sollen. Anders sieht das bei der neuen Meta Quest 3S aus. Die hat der Konzern gestern ebenfalls vorgestellt und mit einem äußerst verlockenden Preisschild versehen.

Die S-Version der Meta Quest 3 hat im Grunde die gleichen Funktionen. Es gibt einen eigenen Store, eigene Spiele und Frontkameras, die Mixed-Reality-Anwendungen erlauben. Die Auflösung beträgt auf jedem Auge 1832 x 1920 Pixel und ist etwas geringer als bei der normalen Version, etwa auf Quest 2-Niveau. Hier scheint der Konzern einen Weg gefunden zu haben. Um günstige Komponenten zu verbauen.

Für 128 GB Speicher werden 329,99 Euro, für das Doppelte 439,99 Euro fällig. Die Meta Quest 3 dagegen kostet in der Basisversion 220 Euro mehr.

Hier seht ihr das Vorstellungs-Video:

