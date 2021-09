Unicode 14.0 veröffentlicht: Das sind die neuen Emojis

Am 14. September wurde Unicode 14.0 veröffentlicht. Dabei wurden auch neue Emojis zur bereits bestehenden Liste hinzugefügt. Welche das sind, erfahrt ihr hier.

Bereits am World Emoji Day gab es Spekulationen darüber, welche der vorgeschlagenen Emojis es in die Version 14 von Unicode schaffen würden, Apfelpage.de berichtete. Nun hat das Unicode Consortium bereits vor der Veröffentlichung der neuen Unicode-Version bekanntgegeben, dass 37 neue Emojis zu Unicode hinzugefügt wurden.

Among the 838 new characters in #Unicode14 are 37 new #emoji, along with new emoji sequences, that are expected to show up on 📱s, 💻s, and other platforms sometime next year → https://t.co/deSr1g6m8k #絵文字 pic.twitter.com/xuTf8Os02K

— The Unicode Consortium (@unicode) September 7, 2021