Home Deals Prime Exklusive Angebote: Apple-Hüllen und Cases für iPhone und Apple Watch

Prime Exklusive Angebote: Apple-Hüllen und Cases für iPhone und Apple Watch

Verfasst von Patrick Bergmann // 11. Oktober 2022 um 17:46 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Wir hatten heute schon einige Angebote zu den aktuellen Angebotstagen von Prime, dieses Mal möchten wir uns Apple zuwenden. Rabatte sind hier nicht so oft bzw. nicht so hoch. Doch wer Wert auf ein originales Case legt, der dürfte hier fündig werden. Und dann wäre da noch die Apple Watch Series 7.

Apple Watch Series 7

Die Apple Watch Series 8 hat drei Vorteile, wovon nur die Crash Detection heraussticht. Der S8 ist ein umgelabelter S7, welcher seinerseits bereits ein umgelabelter S6 ist. Dann wäre da noch der Temperatursensor. Wer jedoch nur das leicht größere Display haben möchte, kann heute mit der Apple Watch Series 7 in Grün ein Schnäppchen ergattern. Die ist bei Amazon nämlich satte 200 Euro günstiger als die aktuelle Series 8:

iPhone 13 Pro Max

Wer nicht so gerne zur Dynamic Island schwimmt, aber sein älteres iPhone gerne austauschen will, der sollte hier genau hinschauen. Denn das Vorgänger-Modell 13 Pro Max ist immer noch richtig gut. Der A15 Bionic kommt ja auch im aktuellen iPhone 14 zum Einsatz, die Kamera muss lediglich auf die Photonic Engine und den Actionmodus verzichten. ProMotion, ein hochwertiges Gehäuse sowie 5G sind natürlich an Bord. Richtig interessant wird das 13 Pro Max in der Farbe Grün aber durch seinen Speicher: Für die Version mit 1 TB verlangt Amazon knapp 1550 Euro – das ist fast 25% günstiger als das 14 Pro Max mit 1 TN

Hüllen und Cases von Apple

Wir in der Redaktion sind mittlerweile fast alle auf Hüllen von Drittanbietern umgestiegen; zumindest diejenigen, die eine Hülle benutzen wollen. Wer lieber beim Original bleiben möchte, der kann aktuell gerade kräftig sparen. Bis zu 25% sind hier ebenfalls drin:

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!