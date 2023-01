Home Apfelplausch Rundes iPhone 15 | Leaks zeigen iHeadset-Anwendungsfälle und die HomePod Tests – JETZT im Apfelplausch!

Rundes iPhone 15 | Leaks zeigen iHeadset-Anwendungsfälle und die HomePod Tests – JETZT im Apfelplausch!

Wird das iPhone 15 am Ende wieder rund? Das ist eine der Fragen, die wir uns heute stellen. Außerdem müssen wir einmal mehr über die Brille reden. – willkommen zum Apfelplausch 276.

Der Trend bleibt ungebrochen: Derzeit bekommen wir von Woche zu Woche mehr Post von euch, das erfreut uns. Leider können wir nur einen Teil der Zuschriften vorlesen, aber seid gewiss: Wir lesen sie alle.

Kapitelmarken

00:00:00: Intro und Gelaber

Intro und Gelaber 00:07:30: Hörerpost: Viele von euch nutzen Mac Minis | Zuschrift eines anonymen Übersetzers einer Tech-Firma | HomePod Probleme und mehr

Hörerpost: Viele von euch nutzen Mac Minis | Zuschrift eines anonymen Übersetzers einer Tech-Firma | HomePod Probleme und mehr 00:29:00: iPhone 15 bekommt Redesign: Wir diskutieren das potenziell runde Design

00:36:20: Gurman: Das kann das Apple Headset – spannende Features ganz konkret

00:56:00: iPad Pro mit neuem Design 2024

01:02:00: HomePod-News: Kein Mini 2 in Sicht, Mini-Sensor jetzt aktiv, HomePod 2 flasht erste Testhörer

Apfelplausch hören

Wird das iPhone wieder schön?

Damit ist gleich eine Wertung und Meinung vorweggenommen: Das iPhone 15 soll angeblich wieder rundere Formen aufweisen. Wir finden das großartig, einige Leser indes wollen eher beim kantigen Design der aktuellen Modelle bleiben. Nun, über Geschmack konnte man sich schon immer streiten.

Das VR-Headset wird konkreter

Zuletzt werden die Leaks zum erwarteten Mixed Reality-Headset immer spezifischer. Eine richtig lange Liste spannender Details wurde vor kurzem aus berufenem Munde vorgetragen. Die ermutigt uns einmal mehr, uns über die potenziellen Einsatzmöglichkeiten des Gadgets Gedanken zu machen. Eine Präsentation wird bekanntlich irgendwann für dieses Jahr erwartet.

Welche Pläne hat Apple mit dem HomePod?

Zumindest will man keinen HomePod mini 2 vorstellen, heißt es. Aktuell seien alle Features so, wie von Apple angestrebt, dennoch arbeite man an neuen, anderen Produkten für das Smart Home. Wir merken allerdings an: Es wäre für den Anfang schon nicht schlecht, wenn Apple die Probleme mit seinem Smart Home ein wenig zügig in den Griff bekommen würde.

Damit darf ich euch wieder einmal viel Spaß beim Hören wünschen!

Apfelplausch hören

Apfelplausch unterstützen

Als Hörerpost im Plausch sein?

…dann schreibt uns eure Fragen, Anmerkungen, Ideen und Erfahrungen an folgende Adressen:

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!