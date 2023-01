Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt zweite Staffel von „Make or Break“ an – Start erfolgt am 17. Februar

Eine der interessantesten Dokumentationen auf Apple TV+ ist „Make or Break“. Darin werden Surfer auf der Worlds Tour begleitet und man bekommt einen guten Eindruck, dass hier nicht immer der lässige Lifestyle vorherrscht. Nun kündigt Apple TV+ die zweite Staffel an. Wir haben die Details.

Zweite Staffel von „Make or Break“ angekündigt

Wenn wir an Kalifornien denken, denken wir an Sonne, Strand und sportliche Männer und Frauen in Badesachen auf dem Surfboard. Das ist ein Teil, aber nur ein kleiner Teil. Dies zeigte uns bereits die erste Staffel von „Make or Break“. Nun kehrt die Dokumentation für eine zweite Staffel zurück, wie Apple TV+ mittels Pressemitteilung ankündigte, und der Name ist wortwörtlich zu nehmen: In der 2022er-Saison wird das Teilnehmerfeld erstmals während der Saison stark verkürzt, was auf die Athleten immense psychische und finanzielle Auswirkungen hat – dementsprechend nehmen Argwohn und Spannungen unter den Teilnehmern stark zu. Für die Dokumentation hat man ausgewählte Surfer in der Saison 2022 begleitet, unter anderem:

Kelly Slater

Tatiana Weston-Webb

Stephanie Gilmore

Owen Wright

Tyler Wright

Jack Robinson

Morgan Cibilic

Gabriel Medina

Filipe Toledo

Kanoa Igarashi

Griffin Colapinto

Italo Ferreira

Matthew McGillivray

Johanne Defay

John John Florenz

Brisa Hennessy

https://www.youtube.com/watch?v=j79P8BA5B1E&embeds_euri=https%3A%2F%2Fappletechnikblog.com%2F&feature=emb_imp_woyt

Premiere am 17. Februar

Die zweite Staffel von „Make or Break“ wird ihre exklusive Premiere auf Apple TV+ am 17. Februar 2023 feiern. Die zweite Staffel wird dabei insgesamt acht Folgen umfassen.

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

