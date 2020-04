UMFRAGE: Habt ihr (oder Bekannte, Familie) ein iPhone SE bestellt?

Das iPhone SE ist seit Freitag bei Apple vorbestellbar. Und auch die Mobilfunkanbieter haben hier, hier und hier spannende Tarifangebote mit dem iPhone SE. Uns würde natürlich sehr interessieren, ob der neue Preis-Leistungssieger von Apple gut ankommt. Habt ihr persönlich vielleicht schon zugegriffen oder kennt ihr jemanden? Nehmt dafür gerne an der Umfrage teil und schaut gespannt, wie es bei den anderen Leser ausschaut.

Das iPhone SE startet für „nur“ 479 Euro in Deutschland und Österreich, für 449 Franken in der Schweiz. Für ein iPhone mit dem neusten Prozessor und der neuesten Kamerasoftware ist dies kein schlechter Deal. Viele warteten auf ein solches Gerät, zumal der Otto-Normalverbraucher gerne auch auf High-End-Spielereien wie eine Triple-Linse, ein OLED-Display oder Face ID verzichten würde. Und hier ist es: Das iPhone SE verspricht die Leistung des iPhone 11 Pro in einem kleinen Formfaktor und für die Hälfte des Geldes.

Wie kommt es an?

Wie erfolgreich das iPhone SE auf dem Markt ankommt wird ganz entscheidend für Apples Absätze in vielen Ländern sein. Analysten zufolge könnte das Gerät nicht nur Millionen von Apple Nutzern zufriedenstellen, sondern auch im Mittelklasse-Android-Segment manchen Firmen das Geschäft verhageln.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr das iPhone SE für euch vorbestellt? Oder hat zumindest ein Familienmitglied oder ein Bekannter/eine Bekannte sich das iPhone SE bestellt? Nehmt dafür gerne an der Umfrage teil!

Schreibt zudem gerne Konfigurationen sowie deren aktuelles Smartphone in die Kommentare. Wir freuen uns auf einen netten Austausch!

Umfrage direkt auf App/Website:

Loading poll…

