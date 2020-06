UMFRAGE: Eure Meinung zur WWDC Keynote am Montag!

Mit etwas Abstand möchten wir heute mit euch gemeinsam auf die vergangene WWDC 2020 Keynote am Montagabend in Form einer Umfrage zurückblicken. Wie hat euch das neue Format gefallen? Wurdet ihr positiv überrascht bzw. was hat euch am besten gefallen? Wir haben für euch drei Umfragen vorbereitet und sind sehr gespannt auf eure Abstimmungen sowie Rückmeldungen in den Kommentaren.

Zum ersten Mal hat Apple eine WWDC Keynote in solch großem Rahmen komplett aufgezeichnet und ohne Publikum ausgestrahlt. Gespannt war man im Vorfeld, wie Apple mit der aktuellen Situation umzugehen versucht. In den Augen vieler Kritiker setzte Apple das Ganze aber bravourös um, ja setzte sogar einen neuen Standard für Keynotes. Andere wiederum fanden die Machart viel zu schnell. Kaum ein Feature wurde genauer erläutert, manches Wichtige wurde komplett weggelassen, vermutlich aus Zeitmangel oder weil man Kamerafahrten lieber zeigte als technische Details.

Doch natürlich geht es ja um die Neuerungen der Systeme an sich sowie Apples Schritt, das Silikon in den Macs bald selber zu entwerfen. Auch dazu möchten wir sehr gerne eure Meinungen und Einschätzungen haben. Was hat euch von den Neuerungen am besten gefallen? Welches System war euer Favorit?

Nehmt jetzt gerne an den Umfragen unten teil und schreibt uns euer Keynote-Fazit in die Kommentare. Danke fürs Verfolgen der Keynote über von Apfelpage.de! :-)

Loading poll…

Loading poll…

Loading poll…

Loading poll…

