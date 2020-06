iOS 14: Apple Maps bekommt Blitzerwarnungen

Während der Keynote vergangenen Montag hat Apple nicht alle Details zu den neuen Funktionen mit iOS respektive macOS verraten. Somit ziehen still und heimlich immer weitere Funktionen für die großen Software-Releases im Herbst nach: Apple Maps soll Autofahrer zukünftig vor Blitzern waren.

Obwohl Blitzer-Apps zumindest in Deutschland verboten sind, möchte Apple jetzt die Konkurrenz zu den zahlreich erhältlichen Blitzer-Apps aufmischen: Gemeinsam mit iOS 14 soll Apple Maps die Möglichkeit bekommen, vor Blitzern zu warnen. Diese Ankündigung blieb bei den Neuerungen von Apple Maps außen vor, während das Apple Team weitere Neuerungen wie Fahrradwege oder Anzeigemöglichkeiten für E-Tankstellen präsentierte. Die neue Blitzerfunktion in Apple Maps möchte die Fahrer nicht nur vor Geschwindigkeitskontrollen warnen, sondern zeigt sogar Rotblitzer in seiner Karte an.

Die Blitzer werden direkt auf der Karte sichtbar, sodass bereits beim Routenplanen die jeweiligen Blitzer genauer unter die Lupe genommen werden können. Da Blitzer über Map-Makers eingefügt werden können, werden vermutlich lediglich stationäre Blitzanlagen unterstützt. Zudem muss Apple darauf vertrauen, dass genug Nutzer neue Blitzer melden. Apple hat keine konkreten Details veröffentlicht, fraglich ist beispielsweise ob künftig automatisch Routen ohne Blitzer auf Nachfrage angeboten werden.

Da die Funktion bislang nicht in der Beta von iOS 14 freigeschaltet ist, kann davon ausgegangen werden, dass das neue Feature stufenweise erscheinen wird. Sicherlich ist Deutschland nicht von Anfang an mit dabei, vermutlich werden zunächst Karten in den USA unterstützt. Ob Apple Maps jemals aufgrund des Verbots von Blitzerwarnapps in Deutschland vor Blitzern warnen wird, sehen wir als äußerst unwahrscheinlich.

