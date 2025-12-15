Alarmstufe Rot: iOS 26-Bug färbt Android-Fotos auf iPhone ein

Seit dem vergangenen Freitag ist iOS 26.2 auf dem Markt, ein merkwürdiger Bug sorgte über das Wochenende für Aufsehen. Mit Android-Geräten aufgenommene Fotos werden bei einzelnen iPhone-Nutzern mit einer roten Färbung angezeigt. Das Problem besteht aber wohl schon länger.

Der merkwürdige Bug tritt dann auf, wenn in ein Android-Foto hinein gezoomt wird. Wer also durch seine Mediathek scrollt, wird auf den ersten Blick keine Veränderung wahrnehmen.

Rote Fotos unter iOS: Diese Lösung hilft

Die Fotos-App unter iOS 26 geht in manchen der Fälle wohl davon aus, dass das Bild mit einem Filter versehen wurde. Unter welchen Umständen das passiert, ist unklar, auch die Häufigkeit des Fehlers lässt sich schwer einschätzen.

Solltet ihr jedoch davon betroffen sein, gibt es eine einfache Lösung: Bei einem eingefärbten Foto sollte ein einfacher Klick auf „Bearbeiten“ und „Zurücksetzen“ den vermeintlichen Filter entfernen.

Eine weitere Meldung, die schon etas zurückliegt, lässt vermuten, dass das Problem bereits unter früheren iOS-Versionen auftrat. Wann und ob Apple sich berufen fühlt, hier per Software-Update gegenzusteuern, bleibt abzuwarten.