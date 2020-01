Überraschung: WhatsApp bleibt vorerst werbefrei

WhatsApp wird bis auf weiteres werbefrei bleiben, zu dieser überraschenden Entscheidung hat sich der Besitzer des Messengers Facebook zuletzt durchgerungen. Eigentlich war Werbung in dem beliebten Chat-Programm schon beschlossene Sache gewesen, doch zumindest in den Chats wird es sie nun nicht geben.

Facebook hat seine >Pläne, WhatsApp mit Werbeanzeigen profitabler zu gestalten, einstweilen zurückgestellt. Wie das WSJ aktuell berichtet, hat man das Team aufgelöst, das nach der besten Strategie suchen sollte, Werbung in WhatsApp unterzubringen. Erwartet worden war etwa, dass Werbeanzeigen zwischen den Unterhaltungen eingeblendet werden, wie es bereits beim Facebook Messenger der Fall ist. Wir berichteten mehrfach über bevorstehende Werbung in WhatsApp, spätestens in diesem Jahr sollte es eigentlich losgehen .

Werbung in WhatsApp könnte weiterhin im Status kommen

Wenig überraschend zeigten sich die Nutzer nicht begeistert über die Aussicht, künftig Werbung in WhatsApp zu sehen. Ob die Nutzer tatsächlich in Massen zu anderen Angeboten abgewandert wären, wie viele es ankündigten, bleibt zwar fraglich, zumindest aber hatte man bei Facebook offenbar ausreichend große Sorgen bezüglich der Akzeptanz der Maßnahme. Die Pläne des Mutterkonzerns sollen auch auf erheblichen Widerstand der ursprünglichen WhatsApp-Gründer und weiterer Strategen der ersten Tage gestoßen sein. Allerdings ist Werbung im Status-Tab von WhatsApp nach wie vor eine Möglichkeit, doch diese Funktion fristet noch immer eher ein Schattendasein und wird vorwiegend von jüngeren Anwendern genutzt. Mit dem Status-Tab, der Bilder und Videos darstellt, wollte WhatsApp Snapchat-ähnlicher werden, mit überschaubarem Erfolg.

-----

