Home iCloud / Services Apple TV+ bestätigt zweite Staffel der Drama-Serie „Drops of God2

Apple TV+ bestätigt zweite Staffel der Drama-Serie „Drops of God2

Der Streamingdienst Apple TV+ zeigt sich weiter extrem umtriebig und kündigt im Tagestakt neue Inhalte oder Fortsetzungen an. Letzteres trifft auf die Drama-Serie „Drops of God“ zu, die eine zweite Staffel spendiert bekommt.

Zweite Staffel bestätigt

In der zweiten Staffel von „Drops of God“ stehen Camille (Geffrier) und Issei (Yamashita) erneut vor einer fast unmöglichen Herausforderung: den Ursprung des schönsten Weins der Welt aufzudecken, ein Geheimnis, das selbst Alexandre Léger nicht lüften konnte. Durch eine Reihe von Prüfungen und Tests wird ihre Suche sie in weit entfernte Ecken der Welt führen, sie zwingen, sich ihren inneren Dämonen zu stellen und sie für immer zu verändern. Das Apple TV+ eine zweite Staffel in Auftrag gibt, ist nicht verwunderlich – die Serie konnte sich eine fast 100%ige Bewertung der Kritiker und Certified Fresh-Bewertung auf Rotten Tomatoes sichern. Auch die zweite Staffel wird mit französisch-japanisch wieder mehrsprachig sein. Genauere Details sind noch nicht bekannt, das gilt auch für einen möglichen Ausstrahlungstermin.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.