Twitter möchte iPhone-Nutzer überreden, nicht beleidigend zu werden

Twitter möchte bei Diskussionen auf der Plattform Dampf aus dem Kessel nehmen: Beleidigende Kommentare sollen seltener gepostet werden, um dies zu erreichen, warnt die iOS-App in Zukunft vor einer eskalierenden Formulierung, bevor eine Antwort gepostet wird.

Twitter versucht, etwas gegen ein Dauerproblem auf der Plattform zu unternehmen: Die Gesprächs- und Debattenkultur in dem sozialen Netzwerk genießt einen denkbar schlechten Ruf. Diskussionen kochen oft extrem schnell hoch und die Tweets werden häufig massiv beleidigend. Genau daran möchte Twitter etwas ändern. In Zukunft werden Nutzer gewarnt, wenn sie etwas schreiben, das andere Nutzer verletzen könnte. Die neue Funktion wird derzeit in der iOS-App erprobt, teilte Twitter in einem entsprechenden Tweet mit.

When things get heated, you may say things you don't mean. To let you rethink a reply, we’re running a limited experiment on iOS with a prompt that gives you the option to revise your reply before it’s published if it uses language that could be harmful.

— Twitter Support (@TwitterSupport) May 5, 2020