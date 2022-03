Home Betriebssystem tvOS 15.4 Beta 5 für Entwickler kann geladen werden

tvOS 15.4 Beta 5 für Entwickler kann geladen werden

Heute Abend wurde von Apple auch tvOS 15.4 Beta 5 für die registrierten Entwickler vorgelegt. Dieses Update für das Apple TV bringt zur Abwechslung tatsächlich einmal einige Neuerungen wie etwa Überarbeitungen im Player und Änderungen bei der WLAN-Unterstützung. Die letzte Beta kam vor einer Woche, das finale Update kommt wohl in zwei Wochen.

Apple hat an diesem Dienstag Abend neben iOS 15.4 und iPadOS 15.4 Beta 5, macOS Monterey 12.3 Beta 5 und watchOS 8.5 Beta 5 auch eine fünfte Beta von tvOS 15.4 für die registrierten Entwickler bereitgestellt. Die Installation kann ab sofort von allen Developern via Xcode vorgenommen werden.

Die Beta, wie auch das finale Update auf tvOS 15.4 können auf dem Apple TV der vierten, fünften und sechsten Generation installiert werden.

tvOS 15.4 bringt einige neue Funktionen

Mit dem Update auf tvOS 15.4 bringt Apple einige Änderungen im Player, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten.

Darüber hinaus wird die Möglichkeit hinzugefügt, sich in ein WLAN mit einer vorgeschalteten Anmeldeseite einzuwählen, was etwa im Hotel oder Kongresszentrum praktisch sein kann. Das Update auf tvOS 15.4 wird aktuell irgendwann in diesem Monat erwartet.

Relevante Neuerungen bringt die jüngste Beta von heute Abend wohl nicht mehr mit sich.

