Home Sonstiges Trump benennt Golf von Mexiko um: Google Maps listet USA als „heikel“

Trump benennt Golf von Mexiko um: Google Maps listet USA als „heikel“

Seit anderthalb Wochen ist Donald Trump als neuer US-Präsident vereidigt. Eine seiner ersten Amtshandlungen betrifft eine geographische Umbenennung. Weil Trump den „Golf von Mexiko“ per Dekret in „Golf von Amerika“ umbenannt hat, behandelt Google Maps die USA nun als „heiklen Staat“.

Damit reihen sich die USA mit China und Russland neben große autoritäre Staaten ein, die mit versuchten Grenzverschiebungen allerdings nochmal anders einzustufen sind. Google hatte unlängst angekündigt, zukünftig beide Bezeichnungen des Golfes abzubilden, wie CNBC berichtet. In Mexiko soll der alte Name weiterhin gelten.

In Deutschland weiterhin „Golf von Mexiko“

Apple Maps bezeichnet die Bucht zwischen den USA und Mexiko – zumindest bei uns – weiterhin als „Golf von Mexiko“ und auch bei Google Maps ist die Ankündigung noch nicht umgesetzt worden.

Die Mexikaner geben sich in der Angelegenheit gelassen. Die Präsidentin hat betont, Konflikte vermeiden zu wollen. Auf die Umbenennung angesprochen reagiert sie während einer Pressekonferenz sarkastisch und verweist auf eine alte Nordamerika-Karte, auf der die heutige USA früher „America Mexicana“ hieß. „Ein schöner Name, oder?“ soll sie lächelnd gesagt haben. Eine weitere ironische Bemerkung: Der Golf von Mexiko wird bereits seit dem 16. Jahrhundert so genannt und ist damit älter als die USA selbst.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.