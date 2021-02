Home iPhone Trotz schwacher Nachfrage: Das iPhone 12 Mini erhält wohl doch einen Nachfolger

Apple wird wohl noch für eine weitere Generation am neuen Mini-iPhone festhalten. Obzwar die Verkäufe des iPhone 12 Mini schlecht laufen, werde man das neue kleine Modell noch nicht 2021 wieder aus dem Lineup nehmen. Dem iPhone 12 Mini kamen gleich mehrere ungünstige Faktoren in die Quere.

Der Start des iPhone 12 Mini (Affiliate-Link) verlief misslich. Das kleine Modell wurde vom Kunden nicht gut angenommen, wie mehrere Einschätzungen von Marktbeobachtern zeigten. In den USA kam man über 5% Marktanteil bei den iPhone-Verkäufen nicht hinaus, wie wir in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten. Auch andere Analysten sahen das iPhone 12 Mini weit abgeschlagen.

Der deutliche Misserfolg hat nach Auffassung von Experten mehrere Gründe. Ein Bremser ist die anhaltende Verfügbarkeit günstigerer, älterer Modelle mit größerem Display wie des iPhone 11 (Affiliate-Link).

Weiter ziele das iPhone 12 Mini vor allem auf europäische und amerikanische Konsumenten, die in der Corona-Krise eine deutlich gedämpfte Kauflust aufwiesen. In China dagegen, wo Corona nicht ganz so hart zugeschlagen hat, werden eher große Displays gesucht, Apfelpage.de berichtete. Das alles hatte Befürchtungen wach gerufen, Apple werde das iPhone Mini eventuell mit der kommenden Generation wieder einstellen, doch so schnell geht es wohl nicht.

Das iPhone 13 Mini soll noch kommen

Trotz der schwachen Zahlen werde Apple zunächst an allen vier Modellen im Lineup des iPhone 13 festhalten. Die Produktion des iPhone 12 Mini könne zwar im zweiten Halbjahr eingestellt werden, schätzt JPMorgan Chase, dennoch werde es wohl auch einen kleinen Nachfolger geben.

Auch der Leaker Jon Prosser glaubt noch an ein iPhone 13 Mini, die Fans der kleinen Größen in Deutschland und unter unseren Lesern können also wohl aufatmen.

