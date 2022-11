Home Apple Trotz Einstellungsstopp: Wo Apple weiterhin einstellt

Die Wirtschaft leidet an Inflation und sinkendem Kaufinteresse, die Notenbanken versuchen sich am Kunststück einer weichen Landung bei gleichzeitiger Bremsung der Teuerung. Dennoch reagieren Unternehmen aktuell und fahren ihre Neueinstellungen drastisch zurück, darunter auch Apple. Doch einige Bereiche sind davon nicht betroffen.

Derzeit überdenken viele Unternehmen ihre Neueinstellungen. Während in Deutschland der Fachkräftemangel groß ist und die Angst der Unternehmen, im Falle allzu zügiger Kündigungen später offene Stellen nicht mehr besetzen zu können, gilt das für Unternehmen in den USA deutlich weniger. Entsprechend wird vielerorts nicht mehr eingestellt, auch Apple besetzt keine offenen Stellen mehr, hieß es vor kurzem, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Allerdings gilt das nicht für alle Unternehmensbereiche.

Wo bei Apple trotz Einstellungsstopp weiter eingestellt wird

Tatsächlich werde unter anderem im Bereich Software- und Hardwareengeneering bis auf weiteres nicht mehr eingestellt, auch andere Unternehmensbereiche seien betroffen, zitiert Bloomberg nun weitere anonyme Quellen, die mit den Entscheidungen bei Apple vertraut sind. Doch die Abteilung Forschung & Entwicklung sei davon nicht betroffen. Hier hatte Apple die Ausgaben im Fiskaljahr 2022 um rund 20% im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Auch weiterhin können Teams, die an neuen Produkten und langfristig angelegten Projekten arbeiten, neue Mitarbeiter einstellen, so die Quellen gegenüber Bloomberg.

Tatsächlich ist es auch sinnvoll, hier weiter talentierte Fachkräfte zu suchen und einzustellen, da man sich sonst seines Innovationspotenzial vollständig entledigen würde. Die Entscheidung, die Neueinstellungen deutlich zu bremsen, haben zuständige Entscheider bei Apple im Vorfeld der Quartalskonferenz zu den Q4-Zahlen getroffen, heißt es.

