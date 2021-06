Home Featured Touch ID unterm Display erst ab dem iPhone 14?

Touch ID unterm Display erst ab dem iPhone 14?

Das iPhone soll perspektivisch wieder über eine Entsperrmöglichkeit per Fingerabdruck verfügen: Diese Neuerung war in der Vergangenheit schon verschiedentlich in sGesprächj gebracht worden, praktisch seit das iPhone X touch ID aus dem Gerät verbannt hatte, gab es entsprechende Gerüchte. Dran war bis jetzt noch nie etwas. Wird sich das nächstes Jahr ändern?

Apples iPhone soll zwar in Zukunft wieder eine Entsperrmöglichkeit per Touch ID besitzen, hierfür werden sich Kunden aber womöglich noch gedulden müssen. Der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo schreibt in einer aktuellen Notiz für seinen Arbeitgeber TF International Securities, Apple habe die Einführung von Touch ID unter dem Display für das iPhone erst wieder im Jahr 2022 geplant. Damit korrigiert er seine früheren Prognosen, in denen er wiederholt von Touch ID unter Glas bereits im iPhone 13 von 2021 gesprochen hatte.

Allerdings werde dieses Feature wohl nicht in allen der wiederum vier erwarteten Modelle des iPhone 14 bereitstehen.

iPhone 14 Pro mit 48-Megapixel-Weitwinkellinse

So werde das günstigere iPhone 14 diese neue Funktion wohl nicht erhalten. Die iPhone 14-Modelle mit 6,1 und 6,7 Zoll werde Apple ab 900 Dollar anbieten, heißt es bei Ming-Chi Kuo. Im kommenden Jahr werde das 5,4 Zoll-Modell aus dem Lineup fallen, es soll dann nur noch die beiden Größen 6,1 und 6,7 Zoll geben.

Das iPhone 14 Pro werde indes mit deutlichen Kameraverbesserungen wie einer 48-Megapixel-Weitwinkellinse punkten, heißt es.

Welche Verbesserungen beim optischen Zoom zu erwarten sind, geht aus der Notiz nicht hervor. Hier liegt Apple deutlich hinter der Konkurrenz aus dem Android-Lager.

