Home Deals Torregen fürs Datenvolumen: Telekom verschenkt ein GB pro deutschem Tor an alle Kunden

Torregen fürs Datenvolumen: Telekom verschenkt ein GB pro deutschem Tor an alle Kunden

Da kann man nur hoffen, dass die deutsche Elf nicht schon in der Vorrunde rausfliegt: Für jedes deutsche EM-Tor verschenkt die Deutsche Telekom kostenloses Datenvolumen. Die Kunden müssen sich diese Extra-GB aber aktiv schnappen.

Womöglich entdecken zu dieser Fußball-EM einige Telekom-Kunden, dass sie doch Fans der deutschen Nationalmannschaft sind. Die Deutsche Telekom hat nämlich allen Kunden einen guten Grund gegeben, über die Tore der Deutschen zu jubeln. Pro erzieltem Tor verschenkt die Telekom kostenloses Datenvolumen und nicht gerade wenig: Ein GB pro Tor gibt es – doppelt so viel wie im Rahmen des monatlichen Datengeschenks.

So kommt ihr an das Extra-Volumen

Um dieses Extra-Volumen zu erhalten, muss der Kunde aber selbst aktiv werden: Einen Tag nach dem Spiel könnt ihr das kostenlose GB in der App Mein Magenta (Affiliate-Link) der Deutschen Telekom aktivieren, die das Kundenservice-Tool des Unternehmens ist. Alternativ lässt sich das Zusatz-GB auch auf pass.telekom.de buchen, nur aus dem Mobilfunknetz der Deutschen Telekom heraus. Und schließlich kann die Aktivierung auch per SMS mit dem Text „Speedtor“ an die Kurzwahl 7277 erfolgen.

Die Extra-GBs können bis zum Ende des Monats verbraucht werden. Tore werden nur gezählt, wenn sie innerhalb der regulären Spielzeit erzielt wurden. Diese Aktion gilt für alle Kunden mit Karten und Verträgen, die nach 2011 aktiviert worden sind. Damit scheinen diesmal auch Geschäftskunden mit Business-Verträgen nicht leer auszugehen.

Die Deutsche Telekom hat sich die Übertragungsrechte für zahlreiche Begenungen der EM 2020 / 2021 gesichert, die gestern Abend angepfiffen worden war. Täglich wird ein ausgedehntes Live-Programm mit eingehenden Analysen und Kommentaren aus einem eigens hierfür eingerichteten EM-Studio in München übertragen – exklusiv für Kunden von Magenta TV oder eines Dienstes, der die Partien unterlizenziert hat.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!