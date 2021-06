Home Deals Amazon Deals: iPhone 12 128 GB aktuell 18% billiger + 15% Extraguthaben bei iTuneskarten sichern

Wer gerade auf der Suche nach einem iPhone 12 ist, kann die Ohren spitzen. Passend zum Wochenende hat Amazon nämlich das Modell mit 128 GB Speicher deutlich reduziert. Was uns besonders gut gefällt? Der Rabatt ist dieses Mal nicht an eine bestimmte Farbe gekoppelt, so lässt sich auch die neue Farbe Violett günstiger erwerben. Neugierig geworden? Dann schauen wir uns das mal an.

iPhone 12 mit 128 GB Speicher

Das iPhone 12 punktet mit seiner Dual-Kamera und dem großen 6,1″ großen Display. Dieses setzt ebenfalls auf die OLED-Technologie, wodurch brillante Farben und hohe Farbgenauigkeit gewährleistet werden. Das Herzstück ist aber natürlich der A14 Bionic im 5-nm-Verfahren. Dieser ist so schnell, so fortschrittlich, dass für die nächsten fünf Jahre noch mit neuen Versionen von iOS geplant werden kann. Bei Apple kostet das iPhone 12 mit 128 GB Speicher regulär 949 €, bei Amazon könnt ihr das Gerät gerade für 779 € mitnehmen:

iTunes-Karten mit 15% Bonus

Ein neues iPhone möchte natürlich auch mit Apps bestückt werden und eventuell hat man Interesse an Apple Music. Dies kann man auch mit iTunes-Guthaben bezahlen und heute bietet Amazon passend dazu noch 15 % Bonusguthaben ab der 25 €-Karte an. Das Beste daran? Ab dem Schwellenwert von 25 € könnt ihr bis zum Maximalbetrag von 200 € einen x-beliebigen Betrag eintragen:

