Home Featured TOP 5 der Kleinigkeiten, die ich an Apple liebe (Die Kolumne)

TOP 5 der Kleinigkeiten, die ich an Apple liebe (Die Kolumne)

Manchmal sind es die Kleinigkeiten, die das Leben angenehm machen: Das Lächeln des Partners, ein Lob der Chefin oder etwas mehr Gas in einer russischen Pipeline. Und Apple macht immer den Eindruck genau auf diese Kleinigkeiten zu achten und großen Wert auf Details zu legen. Deshalb hier meine TOP 5 der Kleinigkeiten, die ich an Apple liebe. Keine Sorge, in der kommenden Woche kommen die TOP 5 der Kleinigkeiten, die ich an Apple hasse, wegen der journalistischen Ausgewogenheit.

Was sind eure persönlichen Apple-Highlights?

Platz 5 der Kleinigkeiten, die ich an Apple liebe: Kopfhöreraufbewahrungskistchen

Ja, ich besitze nicht nur einen Kopfhörer von Apple. Ich verheimliche dies vor meiner Familie und möchte die Leser darum bitten mich nicht zu verraten. Die meisten von ihnen stecken in kleinen Kistchen, die ein unfassbar sympathisches Geräusch verursachen, wenn die Kopfhörer eingesteckt werden. Aber darum soll es nicht gehen, obwohl auch dies eine liebenswerte Kleinigkeit wäre. Die Kopfhörer besitzen einen Akku und die kleinen Aufbewahrungskistchen ebenfalls. Die Ohr-Dinger werden geladen, auch wenn sie nicht am Strom hängen! Unterwegs in der Hosentasche, wenn ich möchte. Was für eine geniale Idee.

Platz 4 der Kleinigkeiten, die ich an Apple liebe: Zwischen-Geräte-Zwischenablage

Ja, ich besitze nicht nur ein Apple-Gerät (siehe oben). Sie ermöglichen etwas, das ich nie wieder missen möchte: Kopiere ich einen Text, einen URL oder etwas anderes mit dem einen Gerät, kann ich es nahtlos und sofort mit dem anderen Gerät einsetzen. Und das über alle grundverschiedenen Geräte hinweg: Smartphone, Laptop, Tablet, Tischrechner, solange sie auf meinem Apple-Account angemeldet sind. Genial! Würde Apple dies als Service anbieten und für jede Übertragung einen Cent als Gebühr nehmen, ich hätte ein kleines finanzielles Problem. (Dies bitte nicht als Idee an Apple weitersagen!)

Platz 3 der Kleinigkeiten, die ich an Apple liebe: Hokuspokus-Dateien-Übertragung

Fotos sind in unserer Familie ein großes Thema. Und jeder möchte die Fotos des anderen haben, auch wenn sich der Standpunkt zum Zeitpunkt des Fotografierens nur um Zentimeter unterschied. Es heißt also immer: Schickst du mir mal bitte deine Fotos? Alle? Alle! Und das geht bei Apple ohne Cloud und ohne Zip-Datei, sondern einfach Hokuspokus (Apple nennt dies Airdrop, was eine dramatische Untertreibung ist, wie ich finde). Dies geht zwischen allen Apple-Geräten aller Menschen mit (fast) allen Datei-Formaten. Genial. (Für Fotos geht es auch über geteilte Alben, ich weiß).

Platz 2 der Kleinigkeiten, die ich an Apple liebe: Screenwechsel-über-Pünktchen-Funktion

Im iPad und iPhone kann ich meine Apps über Bildschirme = Screens organisieren. Da kommen mal schnell zehn bis zwölf zusammen. Nun kann ich hin- und herwischen, um auf Screen Nummer 5 zu kommen. Aber! Hier Platz 2 der Kleinigkeiten, die ich an Apple liebe: Die Bildschirme werden über kleine Pünktchen am unteren Rand symbolisiert. Mit dem Finger auf diese Pünktchen kann ich sofort zur Nummer 5 springen. Ein schlauer Mensch bei Apple hat sich wirklich Gedanken gemacht, wie dieses Konzept der begrenzten Anzeige pro Bildschirm in der Bedienung vereinfacht werden kann (ja, auch in der App-Mediathek wurde dies umgesetzt).

Platz 1 der Kleinigkeiten, die ich an Apple liebe: Animiertes Zahnrad

Es hat mich immer fasziniert, wie Hochtechnologiekonzerne Anleihen an die Geschichte nehmen, um etwas zu verdeutlichen. Überall werden Zahnräder als Symbol für die Möglichkeit der Einstellungen verwendet. Dabei sind Zahnräder in Digitalgeräten so unnötig wie Sendezeiten in Streamingdiensten. Und doch nimmt Apple dieses Zahnrad als Relikt aus dem Industriezeitalter als Symbol, doch das ist noch nicht die Kleinigkeit, die ich an Apple liebe. Apple animiert diese Zahnräder. Sie laufen ineinander, zum Beispiel bei einem laufenden Update. Nennen Sie mich nostalgisch, aber das ist einfach liebenswert.

Was sind eure persönlichen Highlights bei Apple? Schreibt uns gern in den Kommentaren.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!