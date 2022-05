Home Apple Die ideale Kombination: o2 Grow mit dem MacBook Air

Die ideale Kombination: o2 Grow mit dem MacBook Air



Über den Tarif o2 Grow haben wir schon ein paar Mal berichtet, nun ist uns aber noch ein interessantes Kombi-Angebot zugesteckt worden. Dieses möchten wir euch auf gar keinen Fall vorenthalten. Ein Tarif, bei dem das Datenvolumen mitwächst? Gibt es jetzt bei o2! Alle MacBook-Interessenten aufgepasst.

o2 Grow

Zum 20-jährigen Jubiläum von Telefónica wird mit dem o2 Grow ein vollkommen neuer Tarif angeboten, welchen es so noch nie zuvor in Deutschland gab. Wie der Name schon verrät, handelt es sich um einen „mitwachsenden“ Tarif. Der Mobilfunkanbieter selbst beschreibt den Tarif als „ersten Mobilfunktarif Deutschlands, der automatisch entlang der zunehmenden Datennutzung mitwächst“. Kurzum, je länger man Kunde bleibt und nicht kündigt, desto mehr Datenvolumen bekommt man. Dank o2 Connect und bis zu zehn möglichen Multi-SIM-Karten kann man eine davon in einem Hotspot-Router als DSL-Ersatz nutzen – ideal für Leser, die viel unterwegs sind

Angebot mit dem MacBook Air (als DSL-Ersatz)

In Kombination mit dem MacBook Air Late 2020 mit M1 ergibt das ein rundes Angebot. Mit dem M1, 8 GB RAM und 256 GB SSD ist das die ideale Ergänzung, um einen langen Arbeitstag durchzustehen. Weder dem Gerät noch dem Tarif gehen also so schnell die Puste aus.

→ Zum Deal: MacBook Air im o2 Grow

Die Tarifdetails:

Damit Ihr die Übersicht verliert, hier noch einmal kompakt alle wichtigen Informationen zum Tarif in der Übersicht:

Netz: o2 40 GB LTE (Bis 300 MBit/s) im ersten Jahr, danach pro Jahr 10 GB mehr



Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming

„o2-Connect“: Auf bis zu zehn Geräten gleichzeitig nutzbar (eignet sich somit auch hervorragend für Familien)

monatliche Grundgebühr liegt mit dem MacBook Air bei 44,99€ pro Monat

einmalige Zuzahlung für das MacBook Air 17,99€

Anschlussgebühr: 39,99 € fällt weg, wenn man sich für 24 Monate Mindestlaufzeit und anschließender Kündigungsfrist von 1 Monat entscheidet

Wer unter 28 Jahre ist, kann dies natürlich auch mit der Young-Variante kombinieren. Dann spart ihr noch einmal 10€ pro Monat ein. Wer Sorge wegen der Netzqualität hat.

Vor allem aufgrund des Ausbaus mit 5G konnte sich o2 nun zum zweiten Mal das Connect Siegel sichern

