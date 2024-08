Home Apple Tim Cook: Treiben Apple Intelligence-Entwicklung mit hohem Einsatz voran

Apple ist mit dem Thema KI recht spät dran. Dafür wird nun kräftig in den Ausbau von Apple Intelligence investiert, das unterstrich Tim Cook in einem Interview anlässlich der Veröffentlichung aktueller Quartalszahlen.

Apple Intelligence ist die Antwort des iPhone-Konzerns auf den KI-Hype, der die Tech-Welt schon seit bald einem Jahr in Atem hält. Die Entwicklung und den Ausbau dieser Features lässt sich Apple einiges kosten, das betonte Applechef Tim Cook auch noch einmal in einem Gespräch mit CNBC am Rande der Apple-Quartalskonferenz am gestrigen Abend.

Tim Cook: Investieren kräftig in Apple Intelligence

Der CEO erklärte, man habe die Investitionen in Forschung und Entwicklung von KI-Features Stück für Stück ausgebaut. Viele Beschäftigte seien von ihren Projekten abgezogen und der KI-Entwicklung zugeordnet worden, so Cook weiter. Auch werde sich die Einführung von Apple Intelligence positiv auf Partner auswirken.

Damit dürften unter anderem Deals wie der mit OpenAI gemeint sein, die ChatGPT-Entwickler bekommen für die Anbindung an Siri zwar kein Geld, werden aber mit Daten bezahlt, die Apple aber anonymisiert haben will.

Wie viel Apple konkret in die KI-Entwicklung gesteckt hat, dazu äußerte sich der Applechef nicht. Noch kann sich die kommende Einführung auch nicht in den Zahlen zeigen, kommende Quartale werden Aufschluss darüber geben, ob Apple Intelligence eine verkaufsfördernde Wirkung hat.

Um Apple Intelligence zu nutzen, sind allerdings die neuesten iPhone-Modelle beziehungsweise Macs mit Apple Silicon nötig, außerdem muss man US-Bürger sein, wenigstens derzeit noch. Hier findet ihr eine kompakte Übersicht über Apples aktuelle Quartalszahlen. Diese sind leicht besser als erwartet ausgefallen.

