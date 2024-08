Home Sonstiges Alles für Klicks: YouTuber soll Zugunfall herbeigeführt haben

Verfasst von Fabian Schwarzenbach // 2. August 2024 um 12:40 Uhr // Sonstiges // // 1 Kommentar

Eine unfassbare Nachricht, falls sie sich als wahr herausstellen sollte. In den USA ermitteln die Behören gegen einen 17-Jährigen, der für ein Video einen Zugunfall herbeigeführt haben soll.

Zur Szenerie: In Bennet, Nebraska ist am 21. April ein Güterzug entgleist. Daneben steht ein Jugendlicher, der den Vorgang filmt und mit ungläubigen „Oh my God“-Rufen kommentiert. Er lädt als erster das entsprechende Material auf YouTube hoch – und geht viral. Die perfekt ausgerichtete Kamera auf Stativ sowie die genauen Kenntnisse über eine falsche Weiche legen nah, dass der 17-Jährige eine Weiche entsprechend manipuliert und den zum Glück glimpflichen Crash herbeigeführt haben soll.

Detailliertes Wissen, perfekte Aufnahme und ein fehlendes Schloss

Wie USA Today berichtet, wurde der namentlich nicht genannte Teenager nun angeklagt. Nachdem er filmte, wie ein Güterzug auf einen Wagon auffuhr und kurz vorher unerwartet die Schiene wechselt, steht er nun im Verdacht, eine Weiche manipuliert zu haben. Nach dem Crash hat er die Polizei alarmiert und konnte detailliert über die Position der Weiche sowie deren Fehlstellung berichten. Ein Vorhängeschloss, welches die Weiche normalerweise sichert, fehlte zudem. Auch die perfekt ausgerichtete Kamera auf einem Stativ weist auf eine Manipulation hin, um ein virales Video zu erstellen.

Der 17-Jährige gibt an, ein „Train-Enthusiast“ zu sein und den Crash zufällig gefilmt zu haben. Der entstandene Schaden beträgt um die 350.000 US-Dollar. Verletzte solle es keine gegeben haben.

