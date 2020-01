Tim Cook im Gespräch: AR ist das „next big thing“

Tim Cook hat erneut bekräftigt, für wie wichtig er AR-Technologie hält. Sie sei sicherlich eines der ganz großen Dinge der Zukunft, so der Applechef. Auch im Gesundheitssektor werde Technik in nächster Zeit eine ganz große Rolle spielen.

Applechef Tim Cook ist derzeit wie heute früh berichtet auf Irland besuch. Nachdem er die Auszeichnung für Apples langjähriges Engagement entgegengenommen hat, traf er sich mit Martin Shanahan, dem CEO von IDA Irland, der staatlichen Agentur für ausländische Direktinvestitionen in Irland: Apple ist der größte Arbeitgeber im irischen Cork und einer der größten ausländischen Arbeitgeber auf der Insel überhaupt.

CEO Tim Cook wurde während des Gesprächs nach seiner Meinung zu den bedeutendsten technischen Entwicklungen der nächsten Jahre gefragt und Cook antwortete darauf in bekannter Weise.

Tim Cook: AR ist das „next big thing“

Augmented Reality, so Cook, sei die wichtigste Entwicklung der nächsten Jahre. AR sei die Zukunft, so Cook, er benutzte sogar die Formulierung „next Big thing“ in diesem Zusammenhang. Dass Cook ein Anhänger von AR ist, ist nichts neues. Auch diesmal bekräftigte er im wesentlichen Standpunkte, die er bereits zuvor betont hatte: So ist Cook sich sicher, AR isoliere die Menschen nicht voneinander, es bringe sie viel mehr zusammen. In diesem Zusammenhang sprach er über einen Besuch in einer kleinen Entwicklungsfirma mit 15 Mitarbeitern, dort habe er erlebt, wie die Beschäftigten AR für Spiele nutzten.

Eine weitere wichtige technologische Entwicklung ergebe sich im Gesundheitssektor, so Cook weiter. Healthtech könne die Leben von allen verbessern. Technologische Entwicklungen im Gesundheitssektor werden sicher auch im Preis fallen, so Cook, was fraglos eine Voraussetzung dafür wäre, dass sie einer breiten Öffentlichkeit zugute kommt.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!