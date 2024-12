Home Sonstiges Threads: Werbung könnte schon im Januar 2025 eingeführt werden

Threads: Werbung könnte schon im Januar 2025 eingeführt werden

Verfasst von Patrick Bergmann // 17. Dezember 2024 um 16:52 Uhr // Sonstiges // // Keine Kommentare

Wer an soziale Netzwerke denkt, denkt zwangsläufig an die vier großen Player: Facebook, X (ehemals Twitter), Instagram und TikTok. Facebook bzw. Meta konnte sich durch die Übernahmen von Instagram und WhatsApp eine marktbeherrschende Stellung sichern. Mit Thread hat man ein weiteres Eisen im Feuer, welches die gleiche Entwicklung wie die beiden anderen Netzwerke nehmen soll.

Werbung könnte schon im Januar 2025 ausgerollt werden

Vor wenigen Wochen kündigte Thread an, dass man im kommenden Jahr Werbung ausrollen wird. Dies ist wenig überraschend, ist Werbung doch die bevorzugte Einnahmequelle des Metakonzerns. Laut > https://wp.me/p7za8I-Bsw“>“The Information“ soll der Rollout der Werbung bereits Anfang 2025 erfolgen. Seit diesem Sommer laufen intern die Vorbereitungen dafür.

Monetarisierung steht 2025 im Fokus

Thread verzeichnet laut eigenen Angaben über 200 Millionen Nutzer, die im kommenden Jahr monetarisiert werden sollen. Schaut man sich Facebook und Instagram retrospektiv an, dürfte das Volumen langsam, aber stetig ansteigen. Interessanterweise wird die Werbung auf Thread vom Instagram-Team umgesetzt. Das Netzwerk weist potenzielle Advertiser darauf hin, dass Marken die volle Kontrolle über die anvisierten Zielgruppen und die Marke haben werden. Außerdem will Thread auch Mastodon anbinden, was einen zusätzlichen Anreiz darstellen soll.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.