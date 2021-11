Home Sonstiges Geschichten über Symbole: The iOS App Icon Book auf Kickstarter verfügbar

Eine Sache wird bei Apps oft kaum wertgeschätzt: Das Icon der App, das auf dem Homescreen platziert wird. Der Designer Michael Flarup will das mit dem The iOS App Icon Book ändern. Dieses kann nun auf Kickstarter unterstützt werden.

Michael Flarup ist ein Designer, der mitunter für das Entwerfen von App-Icons bekannt ist. Nicht nur kommt von ihm eine große Sammlung an App-Symbolen im macOS-Big-Sur-Style, auch für den Reddit-Client Apollo erschuf er einige Icons. Er selbst gibt an, dass er App-Icons einfach liebe und deshalb erschuf er nun das The iOS App Icon Book. Dieses ist nun fast fertig und kann jetzt auf Kickstarter unterstützt werden.

The iOS App Icon Book: Das kann man erwarten

Wie der Titel schon vermuten lässt, enthält das Buch zahlreiche Icons von iOS-Apps. Dabei sind nicht nur aktuelle Symbole enthalten, manche sind sogar schon bis zu 10 Jahre alt. Dadurch sollen dem Leser die Entwicklungen der letzten Jahre in diesem Bereich vor Augen geführt werden. Weiters teilten einige Designer die Geschichten hinter den von ihnen erschaffenen Icons, die es in dem Buch gibt. So soll man ein besseres Gefühl dafür bekommen, welche Aspekte das Erschaffen eines Symbols umfasst.

The iOS App Icon Book: Preise und Verfügbarkeit

Das Buch kann über das oben verlinkte Kickstarter-Projekt unterstützt werden. Bei einem Beitrag von 60 Euro erhält man das The iOS App Icon Book, das voraussichtlich bis zum kommenden April geliefert wird.

