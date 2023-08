Home Sonstiges Teurer, mehr Werbung, weniger Marvel und Star-Wars: Disney+ im Stress

Disney+ wird teurer werden, zugleich wird bei den Inhalten gespart. Die Produktion beliebter Serien soll günstiger werden. Auch wird Disney+ gegen das Teilen von Passwörtern vorgehen.

Der Streamingdienst Disney+ ist nun auch endgültig in der harten Branchenrealität angekommen, das zeigt sich an den jüngsten Zahlen von gestern. Der Umsatz konnte zwar um 9% auf 5,5 Milliarden Dollar gesteigert werden, das Streaminggeschäft schreibt dennoch weiter tief rote Zahlen. Auch konnte die Zahl der Abonnenten im letzten Quartal kaum gesteigert werden.

Für einen massiven Kundenschwund in Indien sorgte der Verlust lokaler Sportübertragungsrechte. Disney hat ein Rezept gegen die Schwächephase, das man nun umsetzen möchte.

Preise rauf, bei Inhalten sparen

Disney+ wird teurer werden und zugleich mehr auf Werbung setzen: In den USA soll das Abo ohne Werbung nun 13,99 Dollar kosten, doppelt so viel wie zum Start des Dienstes. Seit es eine günstigere Abostufe mit Werbung gibt, haben sich 40% der Neukunden für diesen Tarif entschieden, so Disney. In Europa soll dieser Werbetarif ebenfalls im Herbst starten und wohl sechs Euro kosten.

Der reguläre Disney+-Tarif, der aktuell 8,99 Euro kostet, wird dann teurer werden, zugleich wird bei der Produktion von Serien gespart.

Beliebte Titel wie Marvel- und Star-Wars sind Disney in der Produktion zu teuer, erklärte der Konzern. Es soll weniger und günstiger gedreht werden. Man möchte ausprobieren, wie weit man beim Abonnenten gehen kann.

Passwort teilen wird verboten

Wie Netflix macht Disney+ es auch in anderer Hinsicht: Die Kunden sollen nicht nur mehr zahlen, sondern ihr Abo auch nur für sich oder bestenfalls Personen im eigenen Haushalt nutzen. Ab kommendem Jahr wird diese Maßnahme umgesetzt, nachdem man beobachten konnte, dass Netflix mit der Strategie offenbar keinen Schiffbruch erleidet.

Dem Gesamtkonzern geht es indes recht gut, Freizeitparks und Kreuzfahrten sind weiter gut besucht.

