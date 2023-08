Home Gerüchte Kopfhörer von Bose: Neue QuietComfort-Linie soll den Erfolg zurückbringen

Kopfhörer von Bose: Neue QuietComfort-Linie soll den Erfolg zurückbringen

Verfasst von Patrick Bergmann // 10. August 2023 um 12:01 Uhr // Gerüchte // // Keine Kommentare

Mit den AirPods stieg Apple aus dem Stand heraus zum weltweit größten Hersteller von Kopfhörer auf, in dessen Windschatten sich auch Sony zu einem relevanten Anbieter entwickeln konnte. Bei den In-Ears gibt es kaum ein Vorbekommen an den AirPods Pro und im Over-Ear-Bereich sind regelmäßig die Modelle von Sony auf den vordersten Plätzen zu finden – und Bose verlor massiv Marktanteile. Nun plant der einstige Pionier in Sachen ANC sich neu aufzustellen und wieder angreifen.

Es lief viel schief

Bei Bose wurde einige Entscheidungen getroffen, die stark am Image gekratzt haben und mit dem eigentlichen Kerngeschäft wenig zu tun hatten. Da wäre nur an die Sleep Buds erinnert, deren erste Generation man aufgrund anhaltender Probleme mit dem Akku komplett vom Markt nehmen musste. Ein weiteres Fiasko waren die Bose Frames, Sonnenbrillen mit Augmented Audio. Darunter litt nicht nur das Image, man hatte das Gefühl, dass die Heimkino-Systeme und Kopfhörer unwichtig wurden.

Neuausrichtung soll die Wende bringen

Das Gefühl rührt daher, dass Bose von einem einstigen Vorreiter zum Mitläufer geworden ist und nur noch sporadisch neue Modelle vorstellt. Das aktuelle Flaggschiff, die Bose Headphones 700, wurde im Sommer 2019 vorgestellt und wird seitdem unverändert verkauft. Lediglich der normale QuietComfort bekam letztes Jahr ein Update, Apfelpage berichtete. Im Februar dieses Jahres tauchten erstmals lose Gerüchte auf, wonach sich Bose bei seinen Kopfhörern neu aufstellen möchte.

Leak: Bose QuietComfort Ultra (codename „Lone Starr“) – new flagship ANC headphones from Bose! pic.twitter.com/YudLpHy2b5

Dabei soll der Markenname QuietComfort eine zentrale Rolle spielen und als Namensgeber für alle Modelle fungieren – lediglich der Zusatz soll deutlich machen, ob es sich um einen In- oder Over-Ear handelt.

QuietComfort Ultra soll neues Spitzenmodell werden

Der aktuelle QC 45 soll mit einer kleinen Überarbeitung neu aufgelegt werden und in wenigen Wochen in den Handel kommen. Das neue Spitzenmodell soll der QuietComfort Ultra werden, der wohl die Bose Headphones 700 ablösen wird. Zur Ausstattung ist noch nichts bekannt, wohl aber zum Preis. Dieser soll auf 499,95 Euro ansteigen und dafür muss der Kopfhörer eine beeindruckende Ausstattung anbieten. Streng genommen soll es sogar zwei QietComfort Ultra geben, denn auch ein neues In-Ear-Modell soll mit dieser Bezeichnung auf den Markt kommen.

Traut sich Bose an das Abo?

Die Neuausrichtung dürfte aber auch aufseiten der Software interessant werden, da diese direkten Einfluss auf die Wettbewerber haben wird. Vor geraumer Zeit sprach Bose darüber, neue Kopfhörer zukünftig mit einer Abofunktion ausstatten zu wollen: Der Hersteller aus Framingham kann sich vorstellen, bestimmte Zusatzfunktionen oder auch essenzielle Updates zukünftig an ein Abo zu knüpfen. Kunden ohne Abo bekommen nur noch Firmwareupdates, mit dem der zum Kauf ausgelieferte Funktionsumfang gewartet wird.

Sollte sich das Modell durchsetzen, dürften Wettbewerber, allen voran JBL, sich das ganz genau anschauen und auf den Zug aufspringen. Der Markt ist so hoch, dass mit dem reinen Verkauf der Hardware kaum Geld zu verdienen ist und die Hersteller dankend jede Möglichkeit nutzen werden, mit denen sich zusätzliche Einnahmen generieren lassen

