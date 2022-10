Home Apps Teuer: 4k bei YouTube gibt es wohl bald nur noch für Premium-Kunden

Wer heute ein Review zu einem Produkt sucht, der schaut recht schnell bei YouTube vorbei. Waren es vor rund zehn Jahren noch Katzenvideos und Co, welche die Massen auf die Plattform lockte, hat sich der Content heutzutage deutlich professionalisiert. Dies lässt sich primär bei der Bildqualität erkennen. Wer als Content Creator was auf sich hält, produziert seine Videos mindestens in 4k. Doch genau hier will YouTube nun ansetzen und mehr Kunden ins kostenpflichtige Abonnement ziehen.

4k nur noch für Abonnenten von YouTube Premium

Über das Wochenende wurde nun bekannt, dass Google für YouTube nach neuen Wegen zur Monetarisierung sucht und dabei die Auflösung ins Auge gefasst hat. Aktuell lässt sich die Auflösung bei YouTube zwischen drei Stufen auswählen:

Automatisch

Höhere Bildqualität

Datensparmodus

Wer es granular einstellen und 4k haben möchte, muss nun direkt über die Einstellungen gehen und dort den Menüpunkt „Erweitert“ auswählen. Doch dieser Menüpunkt ist bei immer weniger Nutzern zu finden. Denn YouTube scheint die 4k-Auflösung nun als Feature für YouTube Premium entdeckt zu haben. Ein entsprechender Screenshot tauchte zunächst bei reddit auf.

YouTube Premium soll attraktiver werden

YouTube Premium kostet monatlich 12 Euro und ist vergleichsweise teuer. Der größte Mehrwert war die nicht mehr ausgespielte Werbung, doch das zog nicht. Aus diesem Grund hat YouTube zuletzt die Werbeeinblendungen massiv und aggressiv erhöht – teilweise wurden vor dem eigentlichen Video bis zu fünf Werbeclips eingespielt. Signifikant mehr Abonnenten soll das nicht gebracht haben. Deshalb will man nun über die Auflösung gehen und hier Kunden in das Abonnent drängen.

