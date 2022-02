Home Mobilfunk Telekom-Netz gestört: Telefonie oft nicht möglich, bei euch auch?

Die Deutsche Telekom leidet aktuell unter einem großflächigen Störfall im Mobilfunknetz. Dieser betrifft die Telefonie, auch die SMS-Funktion ist gestört. Es sind neben Kunden der Telekom auch andere Kunden im Netz des Magenta-Konzerns von den Problemen betroffen. Habt ihr auch Probleme mit dem Telekom-Netz?

Die Deutsche Telekom hat zur Stunde mit einer nicht unerheblichen Störung zu kämpfen. Diese hat sich im Mobilfunknetz des Unternehmens breit gemacht, wie die Telekom inzwischen sowohl über ihre Pressestelle, wie auch ihr Social Media-Team verbreiten lässt.

Betroffen ist danach offenbar vor allem das LTE-Netz. Betroffene Kunden können derzeit häufig nicht telefonieren oder das Gespräch kommt erst nach einer geraumen Weile zu Stande. Ebenfalls gestört sei für einige Kunden der Versand und Empfang von SMS sowie die Abfrage der Mailbox.

Aktuell kommt es vereinzelt zu Beeinträchtigungen bei ankommenden und abgehenden Mobilfunkgesprächen über LTE (Voice-over-LTE), sowie bei SMS und Mobilbox. GSM-Telefonie via 2G ist nicht betroffen. pic.twitter.com/l71mhd4I9O

Auch Kunden anderer Provider im Telekom-Netz betroffen

Von der Störung sind nicht nur Telekom-Kunden betroffen, sie wirkt sich auch auf alle anderen Kunden aus, die über ihren Anbieter im Netz der Telekom unterwegs sind. Nur ein schwacher Trost ist, dass 2G noch ohne Störung läuft. Telefonie klappt dabei auch über WLAN Call nicht, bei dem die Anrufe über ein heimisches WLAN geleitet werden, was dafür spricht, dass die Störung im Kernnetz steckt. Sie macht sich bereits seit einigen Stunden bemerkbar. In der Regel dauert die Behebung so großer Unregelmäßigkeiten auch mehrere Stunden.

Habt ihr aktuell auch Probleme mit dem Telekom-Netz?

