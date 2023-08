Home Mobilfunk Telekom Mobilfunk: Treue-Datenbonus muss händisch aktiviert werden und gilt nun auch für Geschäftskunden

Seit Juli bietet die Deutsche Telekom ihren Mobilfunkkunden einen sogenannten Treuebonus an, der inoffiziell den Wegfall des umstrittenen Zero-Rating-Angebots StreamOn kompensieren soll. Den Monatswechsel wollen wir noch einmal als Anlass nehmen, um auf zwei „Besonderheiten“ aufmerksam zu machen.

Treuebonus muss immer manuell aktiviert werden

Mit dem Treuebonus will die Telekom die Dauer Vertragszugehörigkeit belohnen. Pro Jahr Vertragslaufzeit gibt es 500 MB, Apfelpage berichtete. Auf diesem Weg lassen sich maximal 10 GB zusätzliches Datenvolumen generieren. Dieses muss jedoch Monat für Monat manuell in der MeinMagenta-App aktiviert werden. Die Telekom hofft scheinbar, dass zu einem anderen Zeitpunkt beim Überfliegen der drei Checkboxen das Einverständnis für die Werbung gegeben wird. Diese lässt sich in der MeinMagenta-App zwar widerrufen, doch man fragt sich, wieso die Telekom solch ein Verhalten überhaupt nötig hat.

Nun auch für Geschäftskunden verfügbar

Schauten Geschäftskunden im ersten Monat noch in die Röhre, können diese nun davon partizipieren. Dafür ist es jedoch notwendig, dass im Browser auf dem Smartphone die Adresse pass.telekom eingetragen wird. Dabei darf das Smartphone nicht im WLAN eingebunden sein, eine Mobilfunkverbindung ist zwingend notwendig. In der MeinMagenta-App können Geschäftskunden den Treuebonus hingegen nicht aktivieren.

