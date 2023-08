Home Deals Smart-Home-Deal: Meross-Steckdose mit Verbrauchsmessung im Angebot

Diesen Sommer sind Balkonkraftwerke endgültig in der breiten Masse angekommen, eine einfache Einbindung in HomeKit ist dabei eher selten. Doch mit der richtigen Steckdose lässt sich das lösen und damit kommen wir zu Meross.

Meross Steckdose mit Verbrauchsmessung für HomeKit

Die Steckdose ‎MSS210P ist nicht nur für HomeKit konzipiert, sie funktioniert auch mit Amazon Alexa und Samsung SmartThings. Die Einbindung in HomeKit erfolgt via WLAN im 2,4 GHz-Frequenzband und kann ergänzend in der Meross-App gesteuert werden. Genau hier wird es interessant, da über die App eine Verbrauchsmessung realisiert wird. In diesem Monat wird es aber noch eine neue Firmware geben, womit die Steckdose speziell für Betreiber von Balkonkraftwerken interessant wird – der geerntete Solarstrom wird dann korrekt als erzeugter Strom angezeigt und die Kosten laufen dann „rückwärts“.

Im Angebot

Der Viererpack kostet regulär knapp 62 Euro, was pro Steckdose einen wirklich günstigen Preis von 15,50 Euro ergibt. Allerdings wird aktuell noch ein 18%-Coupon offeriert, mit dem der Preis für den Viererpack auf 51,65 Euro gedrückt wird – was pro Steckdose rechnerisch 12,91 Euro ergibt.

