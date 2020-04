Telegram plant sichere Video-Anrufe für Gruppen noch für 2020

25. April 2020

In einem Blogpost haben die Entwickler des Messengers Telegram angekündigt, an einer sicheren Möglichkeit für Videoanrufe in Gruppen zu arbeiten. Die neue Funktion soll noch 2020 in der App verfügbar sein.

Seit Mitte März sind soziale Kontakte in Deutschland aufgrund der Coronavirus-Pandemie stark begrenzt, eine Lockerung dieser Kontaktbeschränkungen ist in der aktuellen Situation noch nicht in Sicht. Genau deswegen haben Messenger und Videochat-Anwendungen Hochkonjunktur, viele Menschen nutzen die momentan verfügbare Zeit für Telefonate mit Freunden und der Familie, auch die Arbeit aus dem Home Office erfordert oft Absprachen per Videokonferenz. In einem Blogpost hat der Messengerdienst Telegram nun angekündigt, noch in diesem Jahr die Möglichkeit für Videoanrufe in der Gruppe in den Apps einzubauen.

Sichere und benutzbare Anrufe für Gruppen

Die Macher der App betonen dabei, dass ihnen sowohl Sicherheit als auch die einfache Nutzbarkeit der Funktion wichtig ist. Auf dem aktuellen Markt, so stellen sie es dar, sind die Apps für Videoanrufe mit mehr als zwei Personen entweder sicher oder benutzbar. Das soll sich mit dem entsprechenden Update der Telegram-App ändern. Wann genau die Funktion ausgerollt wird ist allerdings noch unklar.

400 Millionen Nutzer und neue Quiz-Funktionen

Im Rahmen des Blogsposts haben die Telegram-Entwickler auch bekanntgegeben, dass sie inzwischen weltweit mehr als 400 Millionen Nutzer verzeichnen. Täglich kommen dabei rund 1,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzer dazu. Außerdem wurde im letzten Update die Quiz-Funktion der App grundlegend überarbeitet und hat zahlreiche neue Funktionen bekommen.

