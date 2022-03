Home Videos Apple parodiert sich im Video „Escape from the Office“ selbst

In seinem neuen Kurzvideo “Escape from the Office” nimmt sich Apple selbst auf die Schippe, bei der die Underdogs die Hauptrolle spielen, ihren Arbeitgeber verlassen und mit einer Idee ein eigenes Unternehmen gründen.

Escape from the Office

Wir sehen in “Escape from the Office” die Underdogs aus einem Apple-Kurzfilm wieder, der in der Hochzeit der Pandemie spielte und jetzt sind sie wieder da. Die vier Mitarbeiter eines Konzerns sitzen im Auto der Tiefgarage, reden miteinander und stellen sich die Frage, ob sie tatsächlich wieder zurück ins Büro wollen.

Nach einer kurzen Diskussion entscheiden Sie sich spontan, ihren Arbeitgeber zu verlassen, düsen davon und kaufen ein. Auf dem Supermarkt-Platz kommen ihnen wieder Gedanken aus der Zeit des Home Office. Damals erfanden sie eine völlig neue Verpackung für Donuts, doch ließen die Idee fallen.

In einer Garage eines Kollegen gründen Sie ihre eigene Firma, wie einst Steve Jobs mit Apple im Jahr 1976. Werden Sie erfolgreich sein? Die Frage wird in dem Video beantwortet.

