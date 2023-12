Home Deals Tag 27 im 2023er Countdown: Heute „Operation Fortune“ für 4,99 Euro mitnehmen

Tag 27 im 2023er Countdown: Heute „Operation Fortune“ für 4,99 Euro mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 27. Dezember 2023

Der 2023er Countdown war bisher noch nicht mit allzu vielen Highlights ausgestattet, am heutigen Tag sieht das jedoch etwas anders aus. Apple hat sich für eine weitere Zusammenarbeit von Guy Ritchie und Jason Statham entschieden.

Agenten der etwas anderen Art

Der MI6-Agent Orson Fortune (Jason Statham) wird damit beauftragt, einen äußerst brisanten Waffendeal aufzuklären, doch dabei bleibt es nicht. Dieser Waffendeal ist äußerst gefährlich und könnte die Welt in den Abgrund stürzen, schließlich sind die Waffen mit einer neuen Technik ausgestattet. So ganz nebenbei muss er die Menschheit also vor der Bedrohung durch eine neue Waffentechnologie retten. Rekrutiert von einem globalen Geheimdienst-Bündnis von Großbritannien, Australien, Neuseeland, Kanada und den USA, muss er zusammen mit der CIA-High-Tech-Expertin Sarah Fidel (Aubrey Plaza) den reichen Waffenhändler Greg Simmonds (Hugh Grant) aufspüren und ihn davor bewahren, die Welt ins Chaos zu stürzen. Als Ablenkungsmanöver soll dabei niemand Geringeres als Hollywoodstar Danny Francesco (Josh Hartnett) dienen, der so ganz nebenbei auch als einer der besten Agenten der Welt gilt.

Anmerkung

