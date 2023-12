Home Apps Photomator ist in Version 3.3 erhältlich: das ist neu

Mit dem iPhone lassen sich nicht nur hervorragend Bilder aufnehmen, dank der Power der A-Chips können diese mit den richtigen Apps direkt an Ort und Stelle bearbeitet werden. Eine dieser Apps ist Photomator, die mit Version 3.3 wieder einmal ein spannendes Update am Start haben. Wir klären auf.

Photomator 3.3 ist verfügbar

Die mit dem iPhone erzeugten Bilder werden auch dank diverser Tools und Hilfen in der Kamera-App immer beliebter und sind schnell auf Instagram und Co. geteilt – und genauso schnell auch zweckentfremdet. Genau hier setzt das Update an und bietet die Möglichkeit, schnell und einfach ein sogenanntes Wasserzeichen zu implementieren. Anbei einmal die vollständigen Release-Notes:

Mit der neuen Wasserzeichenfunktion in Photo-mator können Sie Ihre Fotos einfach vor unbefugter Verwendung schützen, indem Sie Text- und Bildwasserzeichen hinzufügen oder eine Marke mit den Unterschriften oder Logos Ihres Schöpfers aufbauen.

Einfaches Anwenden und Anpassen von Wasserzeichen, indem Sie die neue Option Wasserzeichen anwenden in den Exporteinstellungen aktivieren.

Sie können Wasserzeichen auch auf mehrere Fotos gleichzeitig anwenden, mit voller Unterstützung für die Stapelbearbeitung.

Speichern Sie häufig verwendete Wasserzeichen als Voreinstellungen für den schnellen Zugriff, wenn Sie einzelne Fotos exportieren oder ganze Fotoshootings im Stapel exportieren.

Erstellen Sie Wasserzeichen, indem Sie benutzerdefinierten Text eingeben oder ein Bild aus Ihrer Fotobibliothek oder dem Dateibrowser auswählen.

Passen Sie Wasserzeichen einfach an, indem Sie ihre Größe, Deckkraft und Versatz anpassen oder einen Schatten hinzufügen.

Verwenden Sie die Option Kachel, um Wasserzeichen im gesamten Foto mit einstellbarem Winkel und Abstand wiederholt anzuwenden.

Wählen Sie die Position des Wasserzeichens auf einem Foto, indem Sie auf die speziellen Ankerpunkte auf der Vorschau-Miniaturansicht tippen.

Beim Anwenden von Textwasserzeichen können Sie auch die Textfarbe und Schriftart anpassen und zusätzliche Optionen zum Anwenden von fett-, kursiven und unterstrichenen Textstilen oder zum Hinzufügen eines Schattens finden.

Erfahren Sie mehr über die Verwendung der Wasserzeichen-Funktion, indem Sie sich neue illustrierte Tipps im Abschnitt Tipss ansehen

Abo nun favorisiert

Auch Photomator lässt sich als Einmalkauf erwerben, kostet jedoch satte 99,99 Euro. Für den Umstieg gibt es für alle Bestandskunden, die ehemals Pixelmator Photo vor Mitte August 2022 und der damaligen Einführung des Abos gekauft haben, ein Sonderangebot in Höhe von 69,99 Euro. Der Entwickler favorisiert aber eher das Abo-Modell, welches auch Apple besser gefällt. Hier gibt es zwei Optionen:

monatlich für 5,49 Euro

jährlich für 34,99 Euro

Mit Blick auf die Geschichte des Teams von Pixelmator sind das vergleichsweise hohe Preise, die man aufruft. Man versucht das damit abzuschwächen, dass in dem Abopreis die Versionen für iPhone, iPad und Mac enthalten sind.

Fairerweise müssen wir aber auch festhalten, dass das Entwicklerteam extrem schnell ist, was die Implementierung neuer Technologien seitens Apple ist und es zudem darüber hinaus regelmäßig Updates gibt.

