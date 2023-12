Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt neue Dramaserie „Your Friends and Neighbors“ an

Spätestens mit all den Neuankündigungen für das Jahr 2024 hat sich Apple TV+ auch von der Anzahl der Inhalte zu einer veritablen Alternative zu Netflix und Co. platziert. Dazu wird auch eine neue Dramaserie mit Jon Hamm in der Hauptrolle zählen.

„Your Friends and Neighbors“ angekündigt

Die neue Serie basiert auf einer Idee von Jonathan Tropper, die von Jon Hamm mitproduziert wird – so der Streamingdienst in einer Pressemitteilung. Er übernimmt gleichzeitig die Hauptrolle in der Dramaserie, die in einem Vorort von Brooklyn spielen soll. Er verkörpert darin einen gescheiterten Hedgefonds-Manager, der nach seiner Entlassung seinen Nachbarn bestiehlt, um seinen aufwendigen Lebensstil für sich und seine Familie aufrecht zu halten. Das passiert das Unvermeidliche und er ist zur falschen Zeit im falschen Haus. Darüber hinzu ist zum Plot noch nicht so viel bekannt. Unklar ist auch, zu wann die Serie ausgestrahlt werden soll.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

