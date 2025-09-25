tado° baut mit „AI Assist“ sein Abo aus

Um den Hersteller Eve, der aus München stammt, ist es zuletzt doch recht still geworden. Gleiches gilt auch für tado!°, ebenfalls aus München. Nun meldet sich aber jener Hersteller zurück und kündigt den Ausbau seines Abos mit einer neuen Funktion namens „AI Assist“ an.

„AI Assist“ angekündigt

tado° will mit AI die Stromkosten weiter senken und führt dafür den AI Assist in das eigene smarte Heizkostensystem ein. Dies kündigte man via Pressemitteilung an. Maschinelle Lernfunktionen sollen sowohl den Komfort erhöhen, als auch die Energiekosten senken und die Emissionen reduzieren. Für die Entwicklung habe man dieses neue Feature über einen Zeitraum von über 16 Jahren die Daten seiner Nutzer ausgewertet, dadurch agiere „AI Assist“ wie eine echte Intelligenz.

Intelligentes Heizen auf einem neuen Niveau

Dadurch hebe man intelligentes Heizen auf ein völlig neues Niveau. Denn Heizen und Warmwasser mache mit 79 Prozent der durchschnittlichen Energierechnung nach wie vor den größten Teil der Energiekosten in europäischen Haushalten aus. Der Hersteller gibt an, dass sich so bis zu 55% der Heizkosten einsparen lassen sollen.

Preise und Verfügbarkeit

AI Assist ist ab sofort für alle tado°-X-Kunden für 29,99 Euro pro Jahr oder 3,99 Euro pro Monat verfügbar. Um darauf zugreifen zu können, müssen sich Kunden in der App anmelden. Wichtig, Bestandskunden mit einem aktiven Auto-Assist-Abo bekommen diese Erweiterung kostenfrei. Wer auf HomeKit setzt, braucht dieses Abo jedoch nicht – zumal iOS 26 ebenfalls eine automatisierte Temperatursteuerung anbietet, Apfelpage berichtete.