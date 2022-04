Home Mac SystemSix: DIY-„Macintosh“ eines Ex-Apple-Mitarbeiters

Verfasst von David Haydl // 1. April 2022 um 16:23 Uhr // Mac // // Keine Kommentare

Obwohl der Macintosh schon viele Jahre alt ist, erinnern sich viele noch gerne an den Vorgänger des iMacs. Ein ehemaliger Mitarbeiter baute nun ein Andenken an den Computer und taufte es SystemSix.

Sieht man den SystemSix das erste Mal, erinnert dieser auf jeden Fall an den Macintosh. In der oberen Hälfte der Front wurde ein E-Ink-Display verbaut, direkt darunter haben wir vermutlich einen Sticker oder etwas Ähnliches, welcher den Disketteneinschub imitieren soll. Damit auf dem E-Ink auch etwas zur Anzeige kommen kann, ist ein Raspberry Pi mit an Bord.

Beim SystemSix handelt es sich um ein Do-it-yourself-Projekt von einem ehemaligen Mitarbeiter bei Apple, J Calhoun. Er beschreibt die Konstruktion als „Liebesbrief zu meinem ersten Macintosh“, einen Macintosh Plus.

SystemSix: Display zeigt Kalender-Termine und mehr

Auf dem vorher erwähnten Raspberry Pi läuft der „Mini vMac“-Emulator, welcher die Benutzeroberfläche des Macintosh simuliert. Zudem läuft Python darauf, was einige andere spannenden Sachen ermöglicht.

Sieht man sich den Displayinhalt auf dem Beitragsbild einmal genauer an, fällt auf, dass unter anderem Kalendereinträge und das aktuelle Wetter zu sehen sind. Die Daten dafür werden mit Python heruntergeladen. Interessant ist auch der Papierkorb, welcher an einem bestimmten Tag als voll angezeigt wird, was signalisiert, dass die Müllabfuhr ab nächsten Tag kommt. So wird man daran erinnert, die Tonnen bereitzustellen. Welcher Tag das genau ist, lässt sich im Code individuell festlegen. Etwaige Eingaben am E-Ink sind allerdings nicht möglich, das Display dient rein zur Informationsanzeige.

Der SystemSix ist nicht käuflich erhältlich. Laut Calhoun könne man das Projekt für circa 100 US-Dollar mit dem von ihm verwendeten Komponenten nachbauen. Den verwendeten Code findet man auf GitHub.

