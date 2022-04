Home Apple Neuer Apple Store in Südkorea: Apple veröffentlicht passendes Wallpaper

Diese Woche hat Apple angekündigt, dass ein neuer Apple Store in Südkorea kurz vor der Eröffnung stehe. Nun sind dazu weitere Details bekannt geworden, unter anderem auch, dass das Unternehmen speziell zu diesem Anlass ein neues Hintergrundbild für all seine Produkte entworfen hat.

Wie Apple auf seiner Webseite bekannt gab, befinde sich der neue Apple Store in Myeongdong, einem Stadtteil von Seoul. Nach seiner Eröffnung werde dieser der 518. Apple Store weltweit und der größte Apple Store in Südkorea sein.

Als Datum hierfür sei der 9. April festgelegt worden. Allerdings finde die Eröffnung aufgrund der Pandemie nur unter Auflagen statt. So solle es nur möglich sein, den Apple Store an diesem Tag mit einer Reservierung über Apples Webseite zu besuchen.

Auch bei den „Today at Apple“-Kursen werde auf spezielle Maßnahmen gesetzt, wie beispielsweise die Verpflichtung zum Tragen einer Maske oder Temperaturkontrollen. Mithilfe dieser Kurse können Kundinnen und Kunden sich in den Bereichen Fotografie, Kunst, Design, Videobearbeitung, Programmieren und Musik kostenlos weiterbilden.

Apple zelebriert Eröffnung mit neuem Hintergrundbild

Um die Eröffnung des neuen Apple Stores zu feiern, hat Apple ein kurzes Video veröffentlicht und ein neues Hintergrundbild kreiert, welches Nutzerinnen und Nutzern zum freien Download zur Verfügung steht. Dabei basiert das Design des Hintergrundbildes auf einer traditionellen Kunstform aus Südkorea namens „Chaekgeori“.

Wie üblich hat Apple das Design an all seine Geräte angepasst, sodass dieses jeweils in der passenden Auflösung erhältlich ist.

