„Structured“ kommt auf Mac: Das kann die ToDo-App des 23-jährigen Studenten aus Deutschland

Die bekannte Tagesplaner-App aus Deutschland fürs iPad & iPhone expandiert endlich auf den Mac. Damit ist das Ökosystem erschlossen und Leonard Mehlig, der Entwickler dahinter, ist zuversichtlich, eine der besten Lösungen im App Store anzubieten.

Vor wenigen Monaten haben wir Leonard auf Apfelpage.de interviewt. Uns hatte interessiert, wie man die Motivation und Zeit aufbringt, eine durchaus komplexe App neben Studium und mit nur 23 Jahren zu schreiben. „Ich habe mir bereits in der Schule Programmieren beigebracht. Damals wollte ich wissen, wie man Apps für meinen iPod Touch programmiert. Von da an habe ich immer kleine Hobby-Projekte gemacht und als ich dann 2015 von Apple zur WWDC eingeladen wurden, war ich richtig motiviert!“, so Leonard gegenüber Apfelpage.de im Oktober 2021.

Seither ist etwas Zeit vergangen, die App zählt über 1 Million Downloads und Leonard hat die Zeit genutzt hat, um „Structured“ auf den Mac zu bringen. Natürlich mit Catalyst. Alle Funktionen der iPad-App wurden übernommen und bestehende Kunden müssen die App nicht mehr neu am Mac kaufen, sondern können sich einfach einloggen. Auch Tastatur-Shortcuts werden unterstützt. Alle Aufgaben werden über die iCloud synchronisiert zwischen iPhone, iPad und Mac.

Structured: Was macht die To-Do-App besonders?

Für jene, die Structured noch nicht kennen: Anders als die Masse an To-Do-Apps, die es so gibt, versucht Structured nicht 20 Probleme auf einmal zu lösen. Stattdessen sollen die grundlegenden Funktionen anderer To-do-Apps und Kalender-Apps vereint werden. Der Entwickler nennt seine App deshalb einen „Tagesplaner“.

Jeder Tag bekommt verschiedene Aufgaben (To-Dos), die man zeitlich ordnen und auch mit Unteraufgaben oder sogar Rezepten, Notizen oder Einkaufslisten erweitern kann. Auch sich wiederholende Aufgaben sind integriert.

Structured könnte die Verschmelzung der iOS-Kalender und -Erinnerungen App sein. Auch das super schicke Design ist daran angelehnt und kann farblich angepasst werden.

Meine App ist keine Kalender- oder To-Do-App, sie hat viele Features solcher Apps nicht. Dafür konzentriert sich die App darauf, jeden einzelnen Tag gut zu planen. Man überlegt sich also genau, was an einem Tag schaffen ist und gibt jeder Aufgabe einen genauen Zeitraum. Die App gibt dann eine gute Übersicht, wo im Tag noch freie Zeiträume sind und zeigt immer live an, wie viel Zeit man noch für eine Aufgabe hat.

Ab sofort im Mac-App Store

Structured ist seit heute im App Store für den Mac verfügbar. Leonard startet damit motiviert ins neue Jahr. Anderen jungen Entwicklern gibt er auf die Frage von Apfelpage.de mit auf den Weg: „Einfach immer weiter machen und viele Sachen ausprobieren. Ich finde, am besten lernt man, indem man eine eigene App/Webseite entwickelt und einfach versucht, nach und nach die Probleme zu lösen, die so aufkommen. Wenn das Projekt auch nur ansatzweise fertig ist, würde ich es gleich veröffentlichen und schauen, was die Leute sagen.“

Die neue Structured-App für macOS findet ihr hier im App Store:

